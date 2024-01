Alan Greenspan dice che la recessione negli Stati Uniti è probabile

Il suo punto di vista è particolarmente importante. Non solo Greenspan ha ricoperto la carica di presidente della Fed per cinque mandati, sotto quattro diversi presidenti, tra il 1987 e il 2006, ma è stato anche l'ultimo presidente a gestire con successo un atterraggio morbido, nel 1994. Nei 12 mesi successivi al febbraio 1994 Greenspan ha quasi raddoppiato i tassi di interesse al 6% ed è riuscito a mantenere l'economia stabile, evitando la recessione.

Greenspan, oggi 96enne, ha dichiarato in una nota di questa settimana di dubitare che l'attuale serie di rialzi possa ripetersi.

Gli ultimi due mesi di dati hanno mostrato che i prezzi stanno iniziando a decelerare: una buona notizia, ma non abbastanza, ha detto. "Non credo che questo giustifichi un'inversione della Fed abbastanza sostanziale da evitare almeno una lieve recessione", ha dichiarato Greenspan, ora consulente economico senior di Advisors Capital Management, in un commento pubblicato martedì sul sito web della società.

La Fed ha aumentato i tassi di interesse sette volte l'anno scorso, portando il tasso che le banche si chiedono reciprocamente per i prestiti overnight a un range del 4,25%-4,5%, il più alto dal 2007. I funzionari della Fed prevedono ancora di alzare i tassi di un altro punto percentuale, secondo le proiezioni diffuse durante la riunione di politica monetaria di dicembre.

Gli aumenti salariali e, di conseguenza, l'occupazione, "devono ancora ammorbidirsi ulteriormente perché il calo dell'inflazione sia qualcosa di più che transitorio", ha dichiarato Greenspan. "Quindi potremmo avere un breve periodo di calma sul fronte dell'inflazione, ma credo che sarà troppo poco e troppo tardi". Il tasso di disoccupazione rimane vicino ai minimi storici, attestandosi al 3,7% a novembre. I nuovi dati sull'occupazione saranno resi noti venerdì mattina.

Greenspan dubita che la Fed allenterà presto i tassi di interesse perché "l'inflazione potrebbe riaccendersi e saremmo di nuovo al punto di partenza", ha detto. "Inoltre, questo potrebbe potenzialmente danneggiare la credibilità della Federal Reserve come garante della stabilità dei prezzi, soprattutto se l'azione fosse vista come intrapresa solo per proteggere il mercato azionario piuttosto che in risposta a condizioni finanziarie veramente instabili".

Il professore vede però all'orizzonte alcune buone notizie per gli investitori. Nel 2023 i mercati non saranno così caotici come lo sono stati l'anno scorso. "Credo che il 2022 sarebbe un anno difficile da superare per quanto riguarda la volatilità del mercato", ha osservato.

Fonte: edition.cnn.com