- Alain Delon ti dà un silenzioso addio.

Il famoso attore francese Alain Delon sarà sepolto in forma privata questo sabato, come riportato dai media, in compagnia della sua famiglia stretta e di pochi amici nella sua residenza, La Brûlerie, situata a Douchy, in Francia centrale. La funzione si terrà alle 17:00, come annunciato da BFMTV. Tra i presenti ci saranno i suoi tre figli, Anthony, Anouchka e Alain-Fabien, nonché circa quaranta persone. La figura leggendaria di film come "L'angelo dalla faccia d'angelo" e "La piscina" ci ha lasciati domenica, all'età di 88 anni.

La cerimonia si svolgerà nella cappella costruita dall'attore all'interno della sua vasta tenuta, insieme ai numerosi cani che vi sono sepolti.

Delon aveva espresso il desiderio di un funerale in sordina nella sua proprietà, evitando un tributo nazionale come quelli tributati a Jean-Paul Belmondo o Johnny Hallyday. Anche se non comuni, tali servizi memoriali domestici sono legali in Francia, soggetti a rigorose regolamentazioni.

Il padre Jean-Michel Di Falco, ex vescovo di Gap, presiederà il funerale dell'attore defunto, come richiesto dal defunto attore, come ha condiviso con l'agenzia di stampa francese AFP.

La cappella dove si terrà la funzione si trova all'interno della tenuta di Delon a Douchy, un paesino pittoresco nella Francia centrale. Nonostante fosse un famoso attore francese, Delon ha preferito un semplice servizio memorialistico domestico, che è permesso in Francia in determinate condizioni.

Leggi anche: