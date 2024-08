- Alain Delon sarà sepolto sulla sua proprietà personale.

Il leggendario attore francese Alain Delon verrà sepolto nella sua proprietà La Brûlerie, situata a Douchy, in Francia centrale, secondo i suoi desideri. Il servizio funebre si svolgerà in una cerimonia intima durante la settimana, come riportato da BFMTV lunedì. La sepoltura di Delon avverrà in una cappella appositamente costruita, vicino ai suoi numerosi cani che hanno trovato la pace lì. Delon, famoso per film come "L'Ange de glace" e "Le Piscine", è morto domenica all'età di 88 anni.

Il broadcaster suggerisce che potrebbe essere organizzato un evento pubblico in una data successiva, offrendo ai fan l'opportunità di rendere omaggio. Delon aveva espresso il desiderio di non voler un tributo nazionale, come quelli dati a Jean-Paul Belmondo e Johnny Hallyday.

Come riportato dal quotidiano locale "La République du Centre", le autorità hanno istituito una zona temporanea di divieto di volo sopra la vasta tenuta di Delon situata nella regione Centro-Valle della Loira per motivi di sicurezza. Da quando è morto, molte persone hanno visitato la tenuta per lasciare omaggi floreali all'ingresso. Il divieto di volo rimarrà in vigore fino al 21 agosto, alle 22:00.

BFM TV ha riferito di un possibile evento pubblico per Alain Delon in una data successiva, consentendo ai fan di rendere omaggio.

