- Al ritorno di Svensson a Magonza, nessun campione fu incoronato

Nella loro prima partita di Bundesliga, il Mainz 05 ha pareggiato con la nuova squadra di Bo Svensson, l'1. FC Union Berlin. Di fronte a 31.500 spettatori a Magonza, Nadiem Amiri ha segnato un calcio di punizione spettacolare per la squadra di casa al 53'. Il sostituto tardivo Laszlo Benes ha pareggiato per gli ospiti al 74', salvando un pareggio per l'Unione.

Il duello tra Bo Henriksen del Magonza e Svensson, originario della Danimarca, si è concluso in parità. La striscia imbattuta dell'Unione contro il Magonza è continuata, pari a sette partite (quattro vittorie, tre pareggi).

Prima della partita, Svensson ha espresso il suo affetto per il Magonza, avendo trascorso gran parte della sua carriera con il club della Renania-Palatinato come giocatore e allenatore (gennaio 2021 a novembre 2023). I tifosi del Magonza lo hanno accolto calorosamente prima della partita.

Un campo di gioco livellato - non c'è molto da festeggiare

Durante il primo tempo, Svensson ha osservato una partita difficile ma bilanciata tra le due squadre. Entrambe le squadre hanno dato la priorità alla difesa, permettendo solo poche occasioni da gol. Jae-sung Lee del Magonza ha mancato un'occasione per segnare dopo aver colpito di testa un'azione promettente fuori bersaglio (20').

L'Unione ha chiesto un rigore quando Karim Onisiwo è caduto in area di rigore al 41', ma l'arbitro Harm Osmers ha respinto l'appello. La migliore occasione per gli ospiti nel primo tempo è arrivata da Benedict Hollerbach, il cui potente tiro è stato parato dal portiere del Magonza Robin Zentner (42').

Dopo la ripresa, il Magonza ha aumentato la pressione mentre l'Unione sembrava a corto di idee. Il tentativo di Onisiwo è finito sopra la traversa (46'), mentre il tiro a stretto angolo di Philipp Mwene è stato parato dal portiere dell'Unione Frederik Rønnow (50'). Il calcio di punizione successivo di Amiri è stato anch'esso respinto da Rønnow.

Poco dopo, Rønnow è stato battuto dal calcio di punizione impressionante di Amiri. Dopo il pareggio dell'Unione, il Magonza è rimasto aggressivo. Negli ultimi minuti, Zentner è riuscito a parare un tiro di Jordan (84'). La migliore occasione del Magonza è arrivata nei tempi supplementari, ma il capitano Jonathan Burkardt ha mandato un rimbalzo sopra la traversa.

