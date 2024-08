- Al ritorno di Sahin, il Dortmund esprime delusione per la prestazione del Bremen.

Dortmund deve ancora aggiungere alcuni tocchi finali dopo il importante restyling estivo. Il pareggio a reti bianche contro Werder Bremen lo ha dimostrato, essendo il primo esempio nella nuova stagione della Bundesliga. Il coraggioso Bremen ha messo sotto pressione Dortmund davanti a 42.100 spettatori allo stadio Weser. Nico Schlotterbeck, il giocatore della nazionale tedesca, è stato espulso all'83º minuto con un cartellino rosso. Borussia Dortmund si sta adattando a un nuovo allenatore, un nuovo sistema e una formazione drasticamente diversa, tutti elementi che richiedono armonizzazione.

Un tributo al compianto Willi Lemke, l'ex allenatore di successo del Werder Bremen, la prima partita casalinga allo stadio Weser ha celebrato la sua memoria. I tifosi hanno esibito una coreografia con il messaggio "Willi Lemke non dimenticato" prima della partita. I giocatori del Werder hanno indossato maglie speciali in onore dell'occasione speciale.

La tenacia di Bremen contro gli avversari formidabili, che ricorda la vecchia fede di Lemke, avrebbe senz'altro soddisfatto l'iconico allenatore degli anni '80 e '90.

Bremen ha dimostrato il suo coraggio e ha attaccato spesso Dortmund, rinforzato con 80 milioni di euro. Il Borussia Dortmund disorganizzato e instabile ha faticato a tenere il passo con gli attacchi di Bremen, commettendo errori nel gioco.

In un 3-4-3, Dortmund è passato a un sistema 4-2-3-1 all'inizio della partita per rafforzare la sua difesa traballante, ora guidata da Nuri Sahin. Con la guida del direttore sportivo Lars Ricken, Maximilian Beier, Pascal Groß e Waldemar Anton, tre dei cinque nuovi acquisti, sono stati introdotti nella squadra.

Il cambiamento significativo è continuato anche prima della partita. L'attaccante Sébastien Haller, che aveva raggiunto Bremen il giorno prima, è stato prestato al club spagnolo CD Leganés poco prima della fine del periodo di trasferimento. La natura brutale degli affari ha lasciato il Borussia Dortmund con soli dieci giocatori per la partita.

Nuri Sahin, un ex giocatore del Borussia Dortmund che ha giocato dal 2018 al 2020, è tornato allo stadio Weser con aspettative di una visita più rilassata. Tuttavia, Dortmund ha faticato a superare la difesa di Bremen, con solo sporadici momenti di pericolo, tra cui un calcio di punizione bellissimo di Anton e Groß (19) e un tiro del giocatore di Bremen Julian Brandt, originario della città (45).

despite Bremen's well-executed attacks so far, Dortmund continued to dominate the field in the second half. Bremen players received numerous yellow cards, including Schlotterbeck's yellow-red card for a foul on Njinmah.

Throughout the second half, Dortmund aimed to take control, with shots from substitute Karim Adeyemi (59) and a header chance for Schlotterbeck (63). In the end, Borussia Dortmund was content with just a single point, as they continued to adapt to their newly-modified roster.

