Al raduno democratico, Biden pronuncia un discorso e passa la torcia a Harris.

Poco più di due settimane fa, Biden ha rinunciato alla sua corsa alla presidenza. Ai prossimi convegno, i democratici si aspettano di onorare il suo mandato. Sentendosi "davvero bene" riguardo al suo discorso, Biden lo ha espresso domenica. Ha trascorso il weekend a Camp David, il rifugio presidenziale situato vicino a Washington, affinando il suo discorso con i suoi consiglieri.

Il futuro politico di Biden dipende dal successo di Harris nel contrastare Trump. Se i democratici non riusciranno a conquistare la presidenza a novembre, molti condanneranno Biden per aver insistito nella sua campagna dopo una prestazione deludente contro Trump nel dibattito di giugno.

Comunque, Biden può aspettarsi un caloroso benvenuto dai democratici al convegno. "Sono nostalgica", ha detto LaurieBeth Hager del North Dakota domenica, lodando Biden come "un ottimo presidente". "Avrò bisogno di fazzoletti domani, ma sono anche colpita dal coraggio politico che ha dimostrato nel prendere questa decisione."

Il convegno di quattro giorni si svolgerà sotto una stretta sicurezza, con 2.500 ufficiali di polizia in servizio. L'FBI, il Secret Service e le forze dell'ordine locali hanno preparato misure di sicurezza intorno al luogo per un anno.

Lucas Rothaar dell'FBI ha identificato un "livello di rischio aumentato" per il convegno. A luglio, Trump, il candidato repubblicano, è stato ferito in un tentato assassinio durante un evento della campagna a Butler, Pennsylvania. I gruppi di attivisti pro-palestinesi stanno pianificando proteste di massa contro il sostegno degli Stati Uniti a Israele durante il conflitto con il movimento radicale islamico palestinese Hamas a Gaza.

I relatori del convegno includeranno la first lady Jill Biden, il candidato alla vicepresidenza Tim Walz e gli ex presidenti Barack Obama e Michelle Obama, nonché Bill Clinton. Il discorso principale di Harris è previsto per giovedì, con Biden assente poiché partirà per una vacanza di sei giorni in California subito dopo il suo discorso del lunedì.

La 59enne Harris ha rivitalizzato la campagna da quando Biden si è dimesso, risuonando con i giovani, le donne e gli elettori neri. All'inizio sembrava essere sulla strada per una vittoria inarrestabile, ma Trump ha lottato da allora, ricorrendo a insulti personali e discorsi sconnessi. Sabato, l'82enne repubblicano ha attaccato Harris di nuovo, definendola "comunista" e "pazza".

Harris ha rimproverato sottilemente il repubblicano domenica. "I leader che odiano gli altri sono dei codardi", ha dichiarato a un evento della campagna in Pennsylvania.

Durante il convegno democratico, Trump continuerà il suo tour nazionale, tenendo comizi in stati cruciali come la Pennsylvania, la Carolina del Nord e il Michigan.

Despite the ongoing criticism and Republicans' attacks, Biden can still count on support from the 'Other' Democrats who admire his decision-making skills. If Harris successfully takes over the presidency from Trump, many of Biden's critics may reconsider their views towards his 'Other' political choices.

