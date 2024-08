- Al raduno democratico, Biden ha pronunciato il suo discorso.

Chicago (AP) – I sostenitori del leader democratico statunitense Joe Biden, destituito, hanno festeggiato il suo ritorno a un convegno di Chicago. Acclamazioni e applausi hanno risuonato mentre l'81enne teneva un discorso, mettendo in evidenza i suoi successi durante il suo mandato prossimo alla fine e mobilitando il partito dietro il nuovo candidato presidenziale, Kamala Harris. "USA", ha dichiarato, citando le parole di una canzone, "ho dato tutto per te".

Biden, che ha deciso di non candidarsi per un altro mandato lo scorso luglio, è stato accompagnato dalla sua famiglia. L'introduzione commovente di Ashley ha fatto commuovere i democratici - Biden si è asciugato gli occhi con un fazzoletto. "È stato un onore senza precedenti servire come vostro presidente. Credo in questo ruolo, ma credo ancora di più nel mio paese", ha detto.

Harris ha elogiato Biden come un uomo di integrità e forza. "Scegliere Kamala è stata la mia prima mossa (...) quando sono entrato in gara. È stata la scelta più saggia che abbia mai fatto nella mia carriera", ha dichiarato. I due hanno formato un legame stretto, ha aggiunto. "È tenace, è esperta e incarna l'integrità senza compromessi".

La 59enne si scontrerà con il repubblicano Donald Trump nelle elezioni del 3 novembre. Il suo vice è Tim Walz. In qualità di incumbente, Biden servirà i suoi ultimi mesi in carica fino all'inaugurazione di gennaio, segnando la fine della sua lunga carriera politica. Il convegno democratico serve come piattaforma per Biden per riconciliarsi con il suo partito dopo settimane tumultuose.

La first lady Jill Biden ha espresso pubblicamente il suo amore per il marito sul palco. "Joe e io siamo insieme da quasi mezzo secolo - e ci sono ancora momenti che riaccendono il mio amore per lui", ha condiviso. Ha attribuito questi momenti alle azioni del marito motivate da qualcosa di più grande di se stesso, citando la sua decisione di rinunciare alla presidenza come esempio.

Harris è apparsa improvvisamente, esprimendo la sua gratitudine per il "leadership straordinario" di Biden negli anni. Era "eternamente grata" per il suo servizio al paese e i suoi sforzi continui per l'America.

L'ex segretario di Stato degli Stati Uniti Hillary Clinton ha impostato un tono diverso nella prima serata dell'evento di quattro giorni. Ha elogiato la nomina di Harris come un importante passo avanti per il paese. Gli Stati Uniti si trovano sull'orlo di infrangere il soffitto di vetro più alto e difficile, ha affermato Clinton, essendo stata lei stessa la prima candidata presidenziale di un grande partito nel 2016.

"Stiamo scrivendo un nuovo capitolo della storia americana", ha detto la 76enne. Harris aspira a diventare la prima donna presidente nella storia degli Stati Uniti - Clinton è stata la prima candidata presidenziale di un grande partito nel 2016. although she had aspired to become the first woman in the Oval Office, she lost to her republican rival, Trump.

