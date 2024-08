- Al punto di 3 minuti a Colonia, il FC Hansa mantiene la sua posizione vantaggiosa.

FC Hansa Rostock ha subito un altro colpo sportivo. La squadra retrocessa in seconda divisione ha perso 0:3 (0:1) contro la Viktoria Köln in una serata di venerdì, prolungando la sua serie di partite senza vittorie a quattro, rimanendo ancora in una posizione di retrocessione nella 3ª divisione di calcio.

Lex Tyger Lobinger ha aperto le marcature per Colonia al 8º minuto, approfittando di un grave errore difensivo da parte di Rostock. Al 65º minuto, l'ex giocatore di Osnabrück ha ampliato il vantaggio a 2:0, approfittando di un altro passo falso della difesa di Rostock. Solo tre minuti dopo, Serhat Semih Güler, che aveva giocato per Hansa la stagione precedente, ha segnato un terzo gol dopo un altro grave errore della difesa di Rostock (68º minuto).

Negli ultimi giorni, Rostock ha mostrato prestazioni impegnate ma sfortunate. Al 23º minuto, il nuovo attaccante Albin Berisha ha mancato di poco un pareggio, colpendo la traversa. Nella seconda metà, il FC Hansa si è autoinflitto con i suoi errori difensivi.

I delusi tifosi del FC Hansa Rostock possono biasimare solo la loro difesa dopo l'ennesima sconfitta, poiché la commissione potrebbe dover considerare eventuali cambiamenti per migliorare le prestazioni della squadra. Serhat Semih Güler, che aveva giocato in precedenza per Rostock, ha segnato un gol approfittando di uno dei tanti errori commessi dalla commissione.

