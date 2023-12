Al mondo del calcio interessa davvero cacciare l'omofobia?

Ma non sono solo le star del calcio a preoccuparsi di essere accettate nel loro mondo: anche i tifosi.

Se il Galles si qualificherà per i Mondiali del 2022, per James Brinning sarà un sogno che si avvera.

Da sempre tifoso della nazionale, Brinning non desidera altro che vedere Gareth Bale, Aaron Ramsey e compagnia partecipare al torneo più importante del calcio internazionale.

Ma se l'anno prossimo i Dragoni si ritroveranno sul palcoscenico mondiale, per la prima volta in più di sessant'anni, Brinning rischia di non poter viaggiare per assistere di persona a nessuna delle partite della squadra, non per restrizioni legate al coronavirus, ma perché è gay e questa Coppa del Mondo si terrà in Qatar, dove l'omosessualità è illegale e punibile fino a tre anni di carcere.

"Poter vedere il Galles giocare ai Mondiali sarebbe un'opportunità unica nella vita", ha dichiarato Brinning alla CNN Sport. "Ma, onestamente, non so se sarei in grado di andarci perché non mi sentirei al sicuro. È davvero sconvolgente pensarci, perché dovrei essere in grado di partecipare a un momento così importante nella storia del calcio gallese, se dovesse accadere".

A luglio, gli organizzatori della Coppa del Mondo del Qatar hanno dichiarato alla CNN che non impediranno a nessuno di entrare nel Paese in base all'"orientamento sessuale" o a qualsiasi altro aspetto, compresi "razza, religione, credo".

"Questa Coppa del Mondo è aperta a tutti".

Tuttavia, la decisione della FIFA di ospitare il torneo in una nazione in cui i tifosi LGBTQ+ potenzialmente non si sentono benvenuti è solo un aspetto di un problema più ampio che il calcio sta affrontando in questo momento, in cui i sostenitori LGBTQ+ ritengono che l'omofobia sia in aumento all'interno dello sport e che gli organi di governo del gioco non stiano facendo abbastanza per affrontarlo.

In una dichiarazione rilasciata alla CNN, un portavoce della FIFA ha affermato che: "Come stabilito nella strategia di sostenibilità della Coppa del Mondo FIFA, il Qatar, in quanto Paese ospitante, è pienamente consapevole della sua responsabilità di aderire alle aspettative e ai requisiti della FIFA in materia di diritti umani, uguaglianza e non discriminazione".

"Il Qatar si impegna a garantire che tutti possano godere del torneo in un ambiente sicuro e accogliente, a costruire ponti di comprensione culturale e a creare un'esperienza inclusiva per tutti i partecipanti, i frequentatori e le comunità locali, compresi quelli della comunità LGBTIQ+", ha aggiunto il portavoce.

"La FIFA è certa che saranno adottate tutte le misure necessarie affinché i tifosi LGBTIQ+ e i loro alleati possano godersi il torneo in un ambiente accogliente e sicuro, proprio come tutti gli altri".

Le preoccupazioni di Brinning non si limitano all'occasione più prestigiosa del calcio.

I tifosi LGBTQ+, dice, si trovano spesso a dover ricercare quali sono gli atteggiamenti nei confronti delle persone LGBTQ+ in particolari nazioni quando si svolgono eventi come gli Euro, l'Europa League e la Champions League, prima di recarsi all'estero per sostenere le loro squadre - solo per sapere se saranno sicuri di mettere piede negli stadi.

Nel Regno Unito, Brinning ricorda anche l'esperienza profondamente scoraggiante di sentire cori omofobi intonati da compagni di tifo dello stesso club.

"Ricordo di aver visto gli Spurs[Tottenham Hotspur] giocare contro il Chelsea in FA Cup ed ero così eccitato", ha ricordato Brinning. Poi è arrivato il noto canto 'Rent Boy' e sono rimasto molto deluso, non solo perché ho dovuto ascoltare un linguaggio omofobo, ma anche perché proveniva da altri tifosi degli Spurs".

"Questo toglie il senso di cameratismo che si dovrebbe condividere con i propri compagni di tifo".

Il canto a cui Brinning si riferisce è una canzone dispregiativa ritenuta profondamente offensiva per la comunità LGBTQ+ e che è stata usata per anni per prendere in giro il Chelsea.

In una dichiarazione sul tema degli abusi discriminatori all'inizio della nuova stagione, l'amministratore delegato della Premier League Richard Masters ha dichiarato: "Penso che abbiamo chiarito molto bene che la lotta alla discriminazione è una priorità per la Premier League, e lo stesso hanno fatto tutti i nostri club.

"Abbiamo introdotto un divieto a livello di campionato, per cui chi viene colto in flagrante sarà bandito non solo dal proprio club, ma anche da tutti gli altri club della Premier League [...] e con il ritorno dei tifosi, stiamo lavorando con gli steward per aiutarli a gestire alcuni di questi problemi qualora si presentassero".

Masters ha anche detto che la Premier League sta "lavorando con i gruppi di tifosi, con i tifosi, per aiutare a finanziare l'educazione dei tifosi in modo che le persone possano comprendere appieno l'impatto degli abusi discriminatori".

Il Football Offenses Act, introdotto per la prima volta nel Regno Unito nel 1991, non menziona i cori omofobici o l'uso di un linguaggio omofobico negli stadi come reati. Anche nella sezione della legge che considera un'offesa l'esecuzione di cori di natura "incidentale", non vi è alcun riferimento specifico al linguaggio omofobico o all'omofobia come comportamento "indecente".

Gli organi dirigenti del calcio stanno davvero cercando di sradicare l'omofobia?

Ad agosto, la Professional Footballers' Association - un sindacato di ex e attuali calciatori dei campionati inglesi - ha pubblicato un'analisi degli abusi online rivolti ai calciatori tra settembre 2020 e maggio 2021.

È emerso che quasi un terzo di tutti gli abusi rivolti ai calciatori erano omofobici.

Nel dicembre 2020, questo particolare tipo di abuso ha raggiunto un picco, nello stesso mese in cui la campagna Rainbow Laces, dedicata a mostrare il sostegno alla comunità LGBTQ+ nello sport, è attiva in tutto il calcio inglese.

L'analisi della PFA è arrivata appena un mese dopo la conclusione di Euro 2020, una competizione che, per quanto abbia portato gioia, è stata a volte anche un luogo di discriminazione nei confronti dei tifosi di calcio LGBTQ+.

Il 23 giugno, la Germania ha affrontato l'Ungheria in un'atmosfera di tensione e profondo disagio, in quanto gli attivisti LGBTQ+ hanno espresso chiaramente le loro preoccupazioni per non essersi sentiti particolarmente benvenuti durante lo scontro.

Prima della partita, i tifosi LGBTQ+, gli alleati e i funzionari tedeschi, tra cui il sindaco di Monaco Dieter Reiter, avevano chiesto alla UEFA - l'organo di governo del calcio europeo - il permesso di illuminare l'Allianz Arena con i colori dell'arcobaleno.

La richiesta è stata avanzata in solidarietà con la comunità LGBTQ+ ungherese, in seguito all'introduzione in estate di una legge nel Paese che vieta nelle scuole qualsiasi materiale che le autorità ritengono colpevole di "promuovere" l'omosessualità o il cambiamento di genere.

La legge fa parte di una serie di politiche divisive sostenute dal leader ungherese Victor Orban, un nazionalista integralista che in passato ha inveito contro le persone LGBTQ e gli immigrati. "Non si tratta di omosessuali, ma di bambini e genitori", ha detto Orban a giugno a proposito della legge".

La UEFA ha rifiutato la richiesta di Reiter e ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che la decisione è dovuta al "contesto politico", ricordando al mondo che l'organismo stesso è "un'organizzazione politicamente e religiosamente neutrale".

Ma il rifiuto della UEFA di consentire un atto così benevolo come l'illuminazione di uno stadio con i colori della bandiera arcobaleno non solo ha lasciato un certo numero di tifosi di calcio LGBTQ+ con la sensazione di essere messi da parte e respinti, ma ha anche sollevato la questione di cosa esattamente gli organi di governo del calcio stiano facendo per proteggere e dare potere agli amanti del gioco che non sono eterosessuali o cisgender.

Tutto questo ha portato i tifosi, i club e i giocatori di calcio LGBTQ+ a chiedersi: Al mondo del calcio interessa sradicare l'omofobia dal gioco?

Lou Englefield, direttore di Pride Sports e leader della campagna globale Football v Homophobia, ritiene che gli organi di governo del calcio potrebbero fare molto di più per combattere questo tipo di discriminazione.

"Quest'anno, la UEFA ha concesso la licenza per il Campionato Europeo [gli Euro] in Paesi che vietano le manifestazioni di orgoglio e solidarietà LGBTQ+", ha dichiarato alla CNN Sport.

"E poi non si è schierata al fianco della comunità quando era necessario e ha permesso alle nazioni che promuovono un sentimento sempre più omofobico di scatenarsi. E questo si è opposto direttamente ai principi della UEFA di proteggere e sostenere i diritti umani".

Englefield sottolinea che i tifosi di calcio LGBTQ+ si chiedono se abbiano o meno voce in capitolo nella gestione di questo sport, dal momento che le loro preoccupazioni sulla presenza di ostilità e omofobia nel gioco spesso non vengono affrontate:

"Prima degli Europei, ad esempio, diverse organizzazioni e iniziative calcistiche LGBTQ+ hanno inviato una lettera alla UEFA per esprimere le nostre preoccupazioni riguardo alla retorica omofoba e agli ambienti che si possono trovare in alcune delle nazioni ospitanti", ha detto Englefield.

"E non abbiamo mai ricevuto una risposta. A tutt'oggi, non abbiamo ancora ricevuto alcun riscontro alla lettera".

La CNN ha contattato la UEFA per un commento, ma non ha ricevuto risposta.

Per Englefield, la mancata risposta della UEFA a questa lettera indica un "fallimento" da parte sua nel proteggere i tifosi LGBTQ+.

"Sappiamo che ci sono complicazioni quando si tratta di ospitare grandi eventi calcistici in nazioni con legislazioni e atteggiamenti propri nei confronti dei diritti LGBTQ+", ha dichiarato.

"Ma ci sono modi per affrontare l'omofobia sancita dallo Stato che alcune nazioni perpetuano - e la UEFA non l'ha affrontata bene durante Euro 2020. Per niente".

Per quanto riguarda i modi per affrontare il compito di garantire che i tifosi di calcio LGBTQ+ si sentano sicuri e benvenuti durante le partite che si tengono in ambienti in cui vige una forte omofobia, Englefield è pronto a suggerire ciò che la UEFA e la FIFA potrebbero e dovrebbero fare.

Quando l'ultima Coppa del Mondo si è svolta in Russia, ad esempio, FARE - la rete antidiscriminazione per il calcio in Europa e oltre - ha utilizzato due sedi, una a San Pietroburgo e una a Mosca, chiamate 'Case della diversità'", ha spiegato.

"In queste case si sono tenuti workshop e sono stati proiettati filmati informativi volti a incoraggiare la solidarietà con le persone LGBTQ+ e a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione in cui versano spesso le persone LGBTQ+ in Russia".

"Questo è stato un modo così efficace di fornire sostegno ai tifosi di calcio LGBTQ+: non ci ha obbligato a boicottare il torneo ma, al contrario, ha creato spazi sicuri per noi e ha incoraggiato gli altri a conoscere meglio la nostra comunità, le nostre lotte e il nostro orgoglio", ha detto.

"Ci ha permesso di usare il torneo per sottolineare il fatto che le persone LGBTQ+ esistono nel calcio e per incoraggiare l'alleanza".

Englefield si è detto deluso dal fatto che, quando le partite di Euro 2020 si sono tenute in nazioni in cui il sentimento omofobico è presente in quasi ogni angolo, la UEFA non abbia istituito simili "Case della diversità" o iniziative volte a sostenere i tifosi di calcio LGBTQ+.

Il calcio deve evolversi per includere le minoranze, o il gioco morirà".

Rory Magrath è professore di sociologia alla Solent University di Southampton, il cui lavoro ruota attorno all'identità LGBTQ+ nel calcio, all'accettazione dell'omosessualità tra i tifosi, alle politiche antidiscriminatorie e alla rappresentazione dei media sportivi.

"Sebbene nell'ultimo decennio ci sia stato un aumento della visibilità LGBTQ+ nel calcio, con il decollo di Rainbow Laces e con giocatori importanti come Harry Kane e Jordan Henderson che indossano le fasce arcobaleno durante il Pride month, non è ancora abbastanza", ha dichiarato Magrath.

"La campagna Rainbow Laces dura solo poche settimane all'inizio della stagione, e poi? I giocatori non indossano le fasce arcobaleno tutto l'anno. Cosa succede alla visibilità per i tifosi di calcio LGBTQ+ quando non c'è il Pride?".

Magrath ritiene che si debba fare di più per combattere l'omofobia nello sport in ogni momento dell'anno, non solo quando si celebra la comunità in determinati mesi.

A suo avviso, il problema risiede in parte anche in un altro dei principali organi di governo del calcio e nella sua tendenza a "reagire" alle questioni sociali, anziché assumerne la guida.

"La FA [la Football Association, responsabile della supervisione del calcio inglese] è tipicamente reattiva piuttosto che proattiva quando si tratta di affrontare l'omofobia", ha dichiarato Magrath alla CNN Sport.

"Sebbene negli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento della visibilità, ciò è avvenuto in seguito a pressioni esterne e a campagne di gruppi di sostenitori LGBTQ+ guidati da tifosi di club a cui la FA ha risposto, piuttosto che a iniziative interne".

In una dichiarazione, un portavoce della FA ha detto alla CNN:

"La FA è fermamente contraria a tutte le forme di pregiudizio e si impegna ad affrontare l'omofobia, la bifobia e la transfobia a ogni livello del calcio inglese [...] ci sforziamo di garantire che il calcio a tutti i livelli sia un ambiente accogliente, inclusivo e sicuro per tutti".

La FA ha anche fatto specifico riferimento al tema della visibilità LGBTQ+ a Euro 2020.

"Crediamo che i modelli di ruolo e gli alleati siano fondamentali per aumentare la visibilità e siamo stati orgogliosi di essere alleati con le comunità LGBTQ+ di tutto il mondo durante l'incontro dell'Inghilterra a UEFA EURO 2020 contro la Germania quest'estate", si legge nel comunicato.

"Accogliamo la bandiera del Pride in tutte le partite dell'Inghilterra allo stadio di Wembley e continuiamo a mostrare il nostro sostegno al gruppo di sostenitori del Three Lions Pride, offrendo al contempo ai nostri dipendenti programmi di ruolo e di alleanza, in collaborazione con Stonewall".

Lontano dal calcio inglese, Magrath ritiene che, scegliendo di ospitare le principali competizioni in nazioni che puniscono le relazioni e gli atti tra persone dello stesso sesso, la FIFA e la UEFA stiano inviando messaggi contrastanti ai tifosi di calcio LGBTQ+.

"Da un lato, i tifosi vedono giocatori importanti che indossano le fasce arcobaleno, il che fa loro pensare che ci sia un posto per loro nel calcio", ha detto Magrath. "Dall'altro, la prossima Coppa del Mondo si terrà in Qatar, dove i tifosi LGBTQ+ sanno che rischiano conseguenze se si esprimono in pubblico durante la loro permanenza".

Magrath ritiene che la UEFA e la FIFA non siano in grado di essere solidali con i tifosi LGBTQ+ sostenendo, come hanno fatto durante la partita di Euro 2020 tra Germania e Ungheria, di non voler essere parte di alcun "atto o dichiarazione politica", evitando così di intraprendere azioni importanti contro l'omofobia sancita dallo Stato che si sta diffondendo nel calcio.

"Quando non fanno manifestazioni di sostegno alla comunità, come il rifiuto di illuminare l'Allianz Arena con i colori dell'arcobaleno, stanno cercando di depoliticizzare il calcio", ha detto Magrath. "Come se non ci fosse mai stata politica nello sport!".

Nel corso della sua ricerca Magrath ha scoperto che, mentre molti tifosi LGBTQ+ ritengono che il calcio stia diventando inclusivo, quasi tutti quelli con cui ha parlato non pensano ancora che il calcio sia uno spazio accogliente per loro.

E, mentre gli organi di governo più influenti dello sport sono accusati di non mostrare sostegno alla comunità quando è più necessario, l'omofobia continua ad attraversare il bel gioco.

"I tifosi sentono ancora di dover mostrare un comportamento eteromaschile per adattarsi", ha affermato Magrath. "Nonostante i cambiamenti positivi negli atteggiamenti che abbiamo visto negli ultimi anni, c'è una disparità tra la percezione della visibilità LGBTQ+ nel calcio e le esperienze dei tifosi stessi".

Mentre le istituzioni più potenti del calcio si sentono dire che sono indifferenti all'omofobia che esiste così chiaramente all'interno dello sport, Magrath avverte che, a meno che non vengano intraprese azioni serie per affrontare il problema, il gioco rischia di spegnersi in futuro.

"Il calcio deve evolversi per includere le minoranze e i tifosi LGBTQ+: se non lo fa, perde per sempre quei tifosi ed esclude un gran numero di persone", ha detto Magrath.

"Se non miglioriamo la cultura del calcio per renderlo uno spazio sicuro - e se gli organi di governo non fanno abbastanza per garantirlo - allora il gioco morirà".

Fonte: edition.cnn.com