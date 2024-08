Al momento, il gruppo Wagner nega di avere mercenari in Ucraina.

15:40 Kyiv Soffre l'Attacco Aereo Più Lungo della Guerra da 7 Ore e 46 Minuti

Sotto l'offensiva russa in Ucraina, Kyiv ha subito un attacco aereo durato 7 ore e 46 minuti. Questo secondo attacco aereo più lungo nella città dalla inizio della guerra, secondo il giornalista Denis Trubetskoy, è stato superato solo di 9 minuti rispetto al più lungo. Denis ha comunicato questa notizia in un post su X. Inoltre, gli attacchi aerei in diverse regioni ucraine sono durati fino a 10 ore, secondo Anton Gerashchenko, ex consigliere del Ministro dell'Interno ucraino.

15:15 Scoppio di Conflitto a Kursk con le Forze Russe

Secondo i comunicati del Ministero della Difesa di Mosca, le truppe russe hanno lanciato attacchi in più di una dozzina di posizioni lungo la linea del fronte a Kursk, una regione russa. Simultaneamente, hanno respinto gli attacchi ucraini in sette altri luoghi a Kursk e hanno bombardato le forze ucraine in 16 posizioni nella regione di Sumy, che confina con Kursk sul lato ucraino.

14:55 Grossi Prioritizza l'Inspezione della Centrale Nucleare di Kursk

Il direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi, ha sottolineato l'importanza dell'ispezione della centrale nucleare di Kursk nella regione russa omonima, attualmente sotto il controllo ucraino. In una dichiarazione su X, ha evidenziato la situazione critica e la sua intenzione di garantire che le strutture nucleari non siano compromesse in alcun modo. La visita è prevista per martedì, con 2.000 truppe ucraine che hanno infiltrato Kursk in un'operazione a sorpresa l'8 agosto.

14:47 Incendio Scoppia nella Principale Raffineria di Olio di Omsk

È stato segnalato un incendio nella principale raffineria di olio di Omsk, in Russia, come annunciato da Gazprom. Sono state segnalate due vittime e l'incendio sembra essere stato contenuto. Le operazioni commerciali proseguono senza interruzioni, secondo il comunicato stampa, che ha dichiarato: "L'incendio nella raffineria di Omsk è sotto controllo. Il sistema di sicurezza automatico della struttura ha rilevato un incendio nell'equipaggiamento tecnico".

14:32 Il Ministero della Difesa Russo Rapporta Attacchi alle Infrastrutture dell'Ucraina

Il Ministero della Difesa russo a Mosca ha dichiarato che le sue truppe hanno attaccato diverse strutture energetiche in Ucraina utilizzando droni e missili. Sono state prese di mira stazioni di compressione del gas, sottostazioni elettriche e strutture del complesso industriale militare ucraino, secondo il ministero. Inoltre, armi e munizioni occidentali stoccate in due aeroporti ucraini sono state prese di mira.

14:09 Rapporti di Soldati Russi Fatti Prigionieri a Kursk

Le autorità ucraine hanno riferito di aver catturato più di 240 soldati russi dalla loro improvvisa invasione di Kursk, secondo quanto riferito dalle autorità ucraine. Il "Washington Post" ha analizzato più di 130 fotografie e video, la maggior parte dei quali erano stati condivisi sui social media dai soldati ucraini, che suggeriscono almeno 247 prigionieri di guerra russi. La maggior parte dei detenuti sembra essere giovani coscritti militari che si sono arresi senza combattere.

13:43 Oggetto Non Identificato Entra nello Spazio Aereo Polacco

Un oggetto non identificato è entrato nello spazio aereo polacco e potrebbe essere atterrato sul territorio polacco durante l'attacco russo all'Ucraina. L'operazione comando dell'esercito polacco ha annunciato questo, citando le immagini di sorveglianza. La ricerca dell'oggetto, che non sembra essere un razzo, è in corso. Secondo il "Guardian", l'oggetto è ritenuto essere un drone in base alle dichiarazioni del portavoce dell'esercito.

13:21 Missile Russo Presunto Colpisce una Diga a Nord di Kyiv

Un missile russo è stato segnalato come aver colpito una diga a nord di Kyiv durante l'attacco aereo in corso contro l'Ucraina, secondo i media ucraini. Un video della centrale idroelettrica della diga in fiamme è stato condiviso da Yaroslav Trofimov, giornalista del "Wall Street Journal". Il video non fornisce informazioni sulla danno strutturale causato dall'attacco con il missile.

12:57 Zelenskyy Descrive l'Attacco come Uno dei Più Intensi della Russia

Secondo i resoconti ucraini, la Russia ha utilizzato più di 100 missili e quasi 100 droni nel suo ultimo grande attacco. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha descritto l'attacco come uno dei più intensi nel suo messaggio video condiviso su Telegram. Il Ministero della Difesa russo, nel frattempo, ha dichiarato su Telegram di aver "colpito tutti i bersagli infrastrutturali" in Ucraina. Zelenskyy ha spiegato che l'attacco è stato un "attacco combinato" che ha coinvolto più di 100 missili di diversi tipi e circa 100 droni di origine iraniana.

12:09 Peskov Respinge i Negoziazioni per un Cessate il Fuoco con l'Ucraina come Irrilevanti

Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha dichiarato che i negoziati per un cessate il fuoco con l'Ucraina sono quasi diventati irrilevanti. L'infiltrazione di truppe ucraine nella regione russa di confine di Kursk, che la Russia considera inaccettabile, richiede una risposta adeguata, ha argomentato Peskov. Di conseguenza, non ci sono state discussioni su un cessate il fuoco e l'argomento non è più rilevante.

L'autocrate Alexander Lukashenko sta ammassando migliaia di soldati al confine con l'Ucraina, un evento che ha suscitato preoccupazione nel paese. Tuttavia, secondo il giornalista di ntv Rainer Munz, sembra più una dimostrazione di forza che una minaccia reale.

11:25 Prove di Trucchi Russi Scatenano Allarme a Geilenkirchen

Le fonti dei servizi di intelligence tedeschi suggeriscono un potenziale pericolo derivante dalle attività segrete russe che coinvolgono un drone, che ha portato all'aumento del livello di sicurezza alla base NATO di Geilenkirchen, vicino ad Aquisgrana. Un forte indizio è emerso da un servizio di intelligence straniero sull'imminente inganno russo contro la base NATO, secondo le fonti.

11:20 Immagini Satellitari della NASA: Russi Lottano per Controllare l'Incendio al Deposito di Carburante di Proletarsk

Il deposito di carburante a Proletarsk, nel sud della Russia, brucia in modo incontrollato da oltre una settimana, senza segni di contenimento, secondo le immagini recenti del sistema di sorveglianza incendi di NASA FIRMS. L'incendio, che coinvolge oltre 70 serbatoi di carburante individuali, è stato innescato da un attacco con drone ucraino il 17 agosto. Voci non confermate indicano un attacco successivo il 19 agosto, che ha portato le autorità locali a dichiarare lo stato di emergenza. L'agenzia di stampa russa TASS ha riferito che 47 pompieri sono rimasti feriti nell'incendio il 24 agosto.

10:50 La Polonia risponde inviando caccia

L'avvicinarsi delle aggressioni russe al confine polacco ha spinto l'esercito polacco a inviare intercettori, come riferito dall'agenzia di stampa PAP. Gli aerei alleati hanno contribuito all'operazione. Secondo l'aeronautica ucraina, la Russia ha派遣了11 bombardieri a lungo raggio Tu-95, armati di missili cruise, e ha lanciato missili ipersonici Kinzhal contro l'Ucraina, con attacchi aggiuntivi provenienti dal Mar Nero.

10:22 Video: soldato ucraino spara contro un missile cruise russo con una mitragliatrice

Un video virale sui social media mostra truppe ucraine di una unità di difesa aerea che impegnano un missile cruise russo utilizzando una mitragliatrice montata su un camion. Il video è stato condiviso dal governatore Viktor Mykyta. Secondo la dichiarazione di Mykyta, il missile è stato lanciato dalla regione confinante di Lviv e abbattuto dal 650º battaglione anticarro separato. L'autenticità del video è stata confermata dal team di fact-checking di RTL/ntv. Tuttavia, rimane poco chiaro che tipo di missile sia stato preso di mira e, secondo il "Kyiv Independent", non è stato il fuoco della mitragliatrice a abbattere il missile, ma piuttosto un missile antiaereo, come riferito dall'ex portavoce dell'aeronautica Yuriy Ihnat.

10:03 Più della metà delle regioni dell'Ucraina sotto attacco della Russia - obiettivo l'infrastruttura energetica

Il primo ministro Denys Shmyhal ha annunciato che più della metà delle regioni dell'Ucraina è stata presa di mira dalla Russia. "Un attacco di massa lanciato questa mattina ha colpito 15 regioni. Il nemico ha utilizzato diversi tipi di armi: droni, missili, missili ipersonici. Purtroppo, ci sono state vittime e feriti", ha scritto Shmyhal su Telegram. Secondo i resoconti ucraini, l'infrastruttura energetica in quattro regioni è stata interessata. Le autorità di Zaporizhzhia, Sumy, Rivne e Lviv hanno informato i loro concittadini degli attacchi all'infrastruttura energetica delle loro regioni tramite Telegram. L'approvvigionamento di elettricità e acqua è stato interrotto in alcune aree della capitale Kyiv, come confermato dal sindaco Vitali Klitschko.

09:40 RCIS: la Russia trasferisce truppe dalla Kursk alle regioni meno importanti del fronte ucraino

Gli esperti del Research Center for Information Security (RCIS) suggeriscono che il comando militare russo potrebbe trasferire truppe dai settori meno significativi del fronte ucraino alla regione di Kursk. I comandanti del 810º Brigata di fanteria di marina, 155ª Brigata di fanteria di marina, 11ª Brigata di fanteria aviotrasportata (VDV), 56º Reggimento VDV (7ª Divisione VDV) e 51º Reggimento VDV (106ª Divisione VDV) avrebbero briefato il presidente russo Vladimir Putin nel fine settimana riguardo alle operazioni di combattimento nei territori russi confinanti con l'Ucraina. Questo si riferisce probabilmente alla regione di Kursk, secondo il rapporto del RCIS. Il centro ha osservato unità del 810º Brigata di fanteria di marina, 155ª Brigata di fanteria di marina e 11ª Brigata VDV coinvolte nei conflitti nella regione di Kursk e i resoconti indicano che il comando militare russo ha recentemente trasferito elementi del 56º Reggimento VDV dall'ovest di Saporizhzhia alla regione di confine. Il comando militare russo starebbe resistendo alla pressione operativa per ritirare le sue forze dagli sforzi offensivi prioritari per catturare Pokrovsk nella regione di Donetsk, affermano gli esperti.

09:14 Prime vittime segnalate per l'intenso bombardamento russo

Almeno tre persone sono morte a causa dei raid aerei russi, come riferito dalle autorità ucraine. Le perdite sono state segnalate a Luzk nell'ovest del paese, Dnipro nell'est e Zaporizhzhia nel sud. Il sindaco di Luzk, Ihor Polischchuk, ha confermato che un edificio residenziale a più piani ha subito il fuoco nemico, causando una vittima. Sono state segnalate vittime dai governatori delle regioni di Odessa, Zaporizhzhia e Kharkiv su Telegram, invitando i cittadini a cercare rifugio. In precedenza, il governatore Filip Pronin della regione di Poltava aveva riferito che cinque persone erano rimaste ferite in un attacco a una struttura industriale.

L'Ucraina tiene d'occhio la Bielorussia mentre rinforza le sue truppe lungo il confine condiviso. Questo dispiegamento è più grande di quelli precedenti e l'ingresso della Bielorussia nel conflitto potrebbe avere conseguenze serie, come menzionato dalla reporter di ntv Nadja Kriewald.

08:22: esplosioni risuonano nelle città ucraine - blackout a Kyiv

Esplosioni sono state segnalate in diverse città ucraine dopo un massiccio attacco aereo russo (vedi voce alle 07:24). Secondo il "Kyiv Independent", le sirene antiaeree sono suonate in tutto il paese poco prima delle 6 del mattino ora locale. Le esplosioni a Kyiv sono state udite intorno alle 8:30, con altre successive. Il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, ha dichiarato che diversi distretti della capitale sono senza elettricità e ci sono anche problemi di approvvigionamento idrico sulla parte destra della città. Esplosioni sono state segnalate a Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi e Kryvyi Rih.

07:53: Mosca Rivendica di Aver Abbattuto 20 Droni UcrainiLa difesa aerea russa ha apparentemente abbattuto 20 droni che stavano prendendo di mira il territorio russo dall'Ucraina durante la notte, secondo il ministero della Difesa russo. Nove sono stati intercettati sulla regione di Saratov, tre su Kursk, e due ciascuno su Belgorod, Bryansk e Tula. Uno è stato rilevato sulle regioni di Oryol e Ryazan.

07:24: Russia Lancia Attacco Massiccio su UcrainaL'Ucraina sta subendo un attacco massiccio, secondo diverse fonti. "Esplosioni a Kyiv in questo momento mentre l'Ucraina affronta un attacco massiccio di missili e droni russi dal terreno, dall'aria e dal mare", ha riferito il "Kyiv Post" alle X. L'esperto militare Nico Lange ha scritto che la Russia sta lanciando missili da navi nel Mar Nero e da 11 Tu-95 bombardieri, utilizzando droni e missili balistici. "L'attacco aereo russo sull'Ucraina è massiccio". Si sentono esplosioni in diverse città.

07:07: Comando Ceceno Rivendica Perdite Ucraine a KurskI combattenti delle forze speciali cecene "Achmat" e della 2ª Brigata delle Forze Speciali hanno apparentemente distrutto due veicoli corazzati, cinque veicoli da combattimento corazzati e un carro armato leggero di progettazione francese (AMR) nella regione di Kursk nell'ultimo giorno, secondo l'agenzia di stampa statale russa TASS, citando il comandante, il maggiore generale Apti Alaudinov. "Nell'ultimo giorno, abbiamo anche eliminato una squadra di lancia-granate automatiche e un mortaio, e distrutto un cannone", ha detto. "Attraverso questi attacchi a queste strutture militari, il nostro popolo ha inflitto pesanti perdite alle truppe ucraine". Alaudinov ha affermato che l'avanzata delle truppe ucraine è stata fermata. "Il nemico sta cercando di avanzare, ma senza successo. Abbiamo già iniziato a distruggere il nemico in diverse aree e liberare alcuni insediamenti. Credo che questo lavoro continuerà ogni giorno".

06:41: Corea del Nord: Kim Jong Un Chiede Aumento della Produzione di Droni KamikazeIl leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, ha invitato lo sviluppo e la produzione di più droni kamikaze come parte dei preparativi per la guerra, secondo un rapporto dell'agenzia di stampa statale KCNA. Ha fatto questa dichiarazione durante un test di droni sviluppati localmente. I droni kamikaze si riferiscono a veicoli aerei senza equipaggio equipaggiati con esplosivi che vengono guidati verso i bersagli nemici. La Russia spesso impiega droni Shahed di questo tipo in Ucraina. La Corea del Nord e la Russia hanno rafforzato la loro cooperazione militare. Il test del drone, secondo la KCNA, si è svolto sabato contro lo sfondo di tensioni crescenti con la Corea del Sud vicina. Le foto mostrano oggetti volanti bianchi con ali a forma di X che attaccano bersagli di carri armati e detonano. Secondo l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, gli obiettivi del bersaglio erano modellati sui carri armati K-2 della Corea del Sud.

06:34: Ucraina: 1.140 Soldati Russi 'Eliminati' in un GiornoSecondo i rapporti militari ucraini, 1.140 soldati russi sono stati uccisi o feriti nelle ultime 24 ore. Dal'inizio del conflitto, il numero stimato di militari russi "eliminati" è salito a 608.820. Questi numeri non possono essere confermati in modo indipendente. Negli ultimi aggiornamenti, quattro carri armati russi, 17 veicoli corazzati, 47 sistemi d'artiglieria, un lanciarazzi multiplo, un sistema di difesa aerea e 39 droni sono stati distrutti.

06:12: Kyiv Avverte Minsk Contro 'Mosse Rimpiantevoli'L'Ucraina esorta la Bielorussia a ritirare i suoi grandi contingenti di truppe e attrezzature militari dal confine condiviso. In una dichiarazione del ministero degli Esteri, la Bielorussia viene esortata a evitare azioni ostili e a ritirare le sue truppe dalla regione di frontiera. L'Ucraina avverte la Bielorussia di non fare "mosse rimpiantevoli" sotto la pressione della Russia. La Bielorussia non ha ancora risposto. Secondo le fonti ucraine, tra le truppe stanziate al confine ci sono unità speciali bielorusse e ex mercenari di Wagner. L'equipaggiamento include carri armati, artiglieria, sistemi di difesa aerea e attrezzature di ingegneria stanziate nella regione di Gomel lungo il confine settentrionale dell'Ucraina. La dichiarazione menziona anche che l'Ucraina "non ha mai compiuto azioni ostili contro il popolo bielorusso e non lo farà in futuro".

05:46: Governatore Russo Descrive i Danni dalle Debris dei DroniNella regione russa di Saratov, diverse case sono state danneggiate da detriti di droni ucraini abbattuti, secondo il governatore regionale. Le città di Saratov e Engels sono state colpite, ha dichiarato il governatore su Telegram. Tutti i servizi di emergenza sono intervenuti. Engels è la sede di una base di bombardieri strategici della Russia.

03:52 Kyiv Respinge Attacco di DroniSecondo le fonti ucraine, le forze di difesa aerea sono impegnate a Kyiv per contrastare gli attacchi di droni russi. Un avviso è stato发布 su Telegram, dicendo: "Attività di droni indesiderati rilevate! I sistemi di difesa aerea della zona sono attivati". Al momento, non ci sono notizie di danni o vittime.

00:19 Zelensky Condanna "Precisa" Attacco alla Squadra di ReutersDurante il suo discorso serale, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affrontato l'attacco con razzi letali contro i membri della squadra di Reuters. Un dipendente è morto e due sono rimasti feriti, secondo Reuters. La vittima è stata identificata come Ryan Evans, un ex soldato britannico che aveva iniziato a lavorare con Reuters nel 2022, fornendo consulenza sulla sicurezza ai giornalisti in Ucraina, Israele e ai Giochi Olimpici di Parigi. Zelensky ha descritto l'attacco come "esattamente mirato, meticolosamente pianificato" e ha espresso le sue condoglianze alla famiglia e agli amici della vittima. L'Ufficio del Procuratore Generale ucraino ha avviato un'indagine iniziale sull'attacco attraverso il suo canale Telegram. L'incidente è avvenuto sabato alle 22:35 ora locale. Reuters non ha ancora confermato se il razzo è stato lanciato dalla Russia o se l'hotel è stato deliberatamente preso di mira. Non è stata rilasciata alcuna dichiarazione da parte della Russia.

Data l'attuale situazione di conflitto, l'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'escalation delle tensioni tra Russia e Ucraina e ha chiamato per una risoluzione pacifica della crisi.

Inoltre, il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione che condanna l'invasione russa dei territori ucraini e conferma il suo sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina. L'Unione Europea ha anche minacciato di imporre ulteriori sanzioni alla Russia se questa continuerà le sue azioni aggressive contro l'Ucraina.

