- Al momento, circa 400 richiedenti asilo sono sottoposti a un processo iniziale a Stendal.

Negli ultimi tre mesi successivi all'inizio delle attività nell'istituzione di Stendal, circa 400 rifugiati sono attualmente ospitati lì. Fino al 16 agosto, questo numero includeva 129 donne, 70 uomini e 203 bambini e adolescenti, come rivelato dal Ministero dell'Interno di Magdeburgo su richiesta. I 70 uomini sono ospitati in alloggi condivisi. La nuova struttura di Stendal è stata inaugurata all'inizio di maggio. Attualmente, non più di 500-600 posti sono disponibili. La capacità massima è prevista per la fine del 2025, con la possibilità di ospitare circa 1.000 residenti.

I rifugiati che vivono a Stendal provengono principalmente dalla Siria (circa un terzo), dall'Afghanistan (20%), e dalla Turchia (11%). Le origini più frequentemente menzionate includono anche l'Iraq (9%) e il Camerun (4%).

I bambini e gli adolescenti hanno a disposizione sia cure che servizi educativi. La struttura di Stendal si concentra principalmente su individui vulnerabili. Inoltre, sono forniti alloggi per rifugiati senza specifiche esigenze abitative, come coppie e famiglie con figli maggiorenni. L'accessibilità senza barriere è stata particolarmente sottolineata nel processo di pianificazione. Senza trascurare le loro esigenze, il personale formato è a disposizione per cure sociali e mediche. È inoltre fornito un kit medico di base e un aiuto psicologico fondamentale. I minori hanno accesso a servizi di day care. Il progetto "Lernwerkstatt", un'iniziativa educativa e di apprendimento promossa dall'associazione Caritas per la diocesi di Magdeburgo e.V., è pronto a offrire corsi e guida per i bambini e i giovani nel centro di primo ricevimento a Stendal.

Il centro di Stendal funge da estensione del ricevimento preliminare a Halberstadt e una piccola struttura a Magdeburgo. Secondo il Ministero dell'Interno, 1.454 persone erano ospitate a Halberstadt e nelle sue filiali, mentre 183 individui erano ospitati a Magdeburgo al 16 agosto.

Entro il 12 agosto, circa 3.000 rifugiati erano stati accolti quest'anno nella Sassonia-Anhalt. In confronto, 7.754 rifugiati erano stati accolti nell'anno precedente, secondo i registri del Ministero dell'Interno.

L'aumento dell'arrivo di rifugiati nella Sassonia-Anhalt ha portato a discussioni sulle possibili politiche migratorie. Le nuove strutture a Stendal e in altre città sono progettate per ospitare il numero crescente di richiedenti asilo.

Il progetto "Lernwerkstatt" mira a supportare i bambini e gli adolescenti nel centro di primo ricevimento a Stendal, aiutandoli ad adattarsi al loro nuovo ambiente e fornendogli opportunità educative.

