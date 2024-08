- Al debutto a Londra, concentrandosi sullo stile di Saint Laurent

Zoe Kravitz, 35 anni, trova conforto nei suoi cari mentre promuove il suo debutto alla regia, "Blink Twice". Alla presentazione di Londra di questo racconto suspense, suo padre Lenny Kravitz (60) era al suo fianco sul red carpet. La coppia ha incantato i fotografi con la loro presenza, sfoggiando stile in abiti coordinati di Saint Laurent.

Saint Laurent: gemelli sulla passerella

Al centro della metropoli inglese, Zoe Kravitz ha optato per un abbinamento intrigante di top rosso audace e maxi gonna fluente, leggermente stretta in vita. Il suo stile di capelli era un severo chignon con riga centrale, mentre il suo fascino emanava sotto l'influenza di un trucco minimo che evidenziava le sue labbra e sopracciglia.

Accanto a lei c'era suo padre Lenny Kravitz, che indossava anche una creazione di Saint Laurent. Alla première, il musicista ha optato per un elegante completo doppiopetto color pietra, che metteva in mostra la sua fisicità sotto la giacca. Il suo look era completato da scarpe bianche e occhiali da sole scuri.

Durante la première del film, Zoe Kravitz ha ricevuto il sostegno del suo fidanzato, Channing Tatum (44), che interpreta il ruolo principale del ricco imprenditore tecnologico Slater King nel film. Alla proiezione di Londra, Tatum ha optato per un classico completo nero, completo di camicia bianca e cravatta nera.

Il suo stile ricordava il suo abbigliamento di agosto sulla passerella di Los Angeles, dove lui e Kravitz hanno fatto la loro prima apparizione congiunta.

Fidanzati dal 2023

A luglio, la coppia è stata fotografata insieme dopo la première di New York della pellicola "Fly Me to the Moon", con Tatum. La loro dimostrazione d'affetto è stata evidenziata dalla rivista "People", mentre camminavano mano nella mano prima del cinema. Stanno insieme da più di due anni e si sono fidanzati nel 2023.

Entrambi Zoe Kravitz e il suo partner amorevole, Channing Tatum, hanno esperienza di vita coniugale. Tatum era sposato con l'attrice Jenna Dewan (43) dal 2009 al 2019, condividendo una figlia, Everly (10), con lei. Kravitz, d'altra parte, era sposata con l'attore Karl Glusman (36) dal 2019 al 2021.

"Non mentirò", ha confessato Zoe Kravitz mentre condivideva storie del suo viaggio nel portare "Blink Twice" sul grande schermo, la sua voce piena di gratitudine e gioia per il sostegno ricevuto dai suoi cari.

Durante la sessione di domande e risposte dopo il film, Lenny Kravitz ha aggiunto: "Non mentirò", rivelando quanto fosse orgoglioso di sua figlia e della potente storia che aveva portato sul grande schermo.

