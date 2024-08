- Al congresso del partito, Harris riceve formalmente la nomina con serietà.

Kamala Harris ha ufficialmente rivendicato il titolo di candidata presidenziale del Partito Democratico durante la convention di Chicago. Sottolineando "per il popolo, per ogni americano, senza badare al partito, all'etnia o al genere (...)", ha accettato la nomination, segnando la fine del suo discorso altamente atteso alla fine della riunione di quattro giorni.

I delegati avevano già espresso i loro voti, eleggendo Harris come loro candidata, attraverso un processo virtuale prima della convention. A Chicago, la riunione di oltre 4.500 delegati ha eseguito un voto cerimoniale per Harris una volta di più come parte di uno spettacolo grandioso.

Dopo essere stata eletta come candidata del Partito Democratico attraverso un processo virtuale, Kamala Harris ha dichiarato, "Non vi deluderò". Nonostante il palco elevato e lo spettacolo grandioso a Chicago, Harris ha ribadito il suo impegno, dicendo, "Non dimenticherò per chi stiamo lottando."

Leggi anche: