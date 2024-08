Al Cairo, i negoziatori israeliani conducono nuovi round di discussioni sul cessate il fuoco.

Come riportato dalle fonti di notizie israeliane, le nazioni mediatrici Stati Uniti ed Egitto sono incluse nelle trattative in corso a Il Cairo di un venerdì. Israele e il gruppo radicale islamico Hamas non sono impegnati in discussioni dirette; invece, gli Stati Uniti, il Qatar e l'Egitto agiscono come intermediari in questi colloqui. Inizialmente, la squadra di negoziati di Israele aveva partecipato alla precedente sessione di discussioni a Doha, ma Hamas aveva rifiutato di partecipare.

Le ultime discussioni sono avvenute dopo il viaggio nella regione del Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken e una conversazione telefonica tra il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. A causa del conflitto che dura da più di dieci mesi, Biden ha esortato Netanyahu, in una riunione del mercoledì, a raggiungere un accordo rapidamente, dopo la partenza di Blinken dalla regione senza prospettive di un accordo promettente.

L'accordo proposto prevede un cessate il fuoco, la liberazione dei prigionieri rimasti in mano a Hamas e il rilascio dei prigionieri palestinesi dalle carceri israeliane.

Tuttavia, un punto di contenzione significativo è la durata della presenza militare israeliana nella Striscia di Gaza, in particolare la richiesta di Israele di mantenere il controllo permanente del confine meridionale tra Gaza e l'Egitto, noto come Corridoio di Philadelphi. L'obiettivo di Israele è impedire la militarizzazione di Hamas attraverso i tunnel lungo il confine e fermare ulteriori attacchi sul suo territorio, come quelli avvenuti l'ottobre 7. Al contrario, Hamas insiste sul completo ritiro delle truppe israeliane.

L'ottobre 7, i miliziani di Hamas e altri gruppi estremisti palestinesi hanno attaccato il sud di Israele dalla Striscia di Gaza, perpetrando atti orribili in diverse città di frontiera. Con il loro attacco diffuso, hanno ucciso 1.199 individui e ne hanno catturati altri 251 nella Striscia di Gaza. Secondo i resoconti israeliani, 105 individui rimangono ancora prigionieri lì, con 34 ufficialmente segnalati come morti.

In risposta all'attacco di Hamas, Israele ha lanciato operazioni militari estese nella Striscia di Gaza. Secondo i dati del Ministero della Salute gestito da Hamas, che non possono essere verificati in modo indipendente, più di 40.260 individui sono stati uccisi fino ad ora.

I testimoni hanno riferito di combattimenti nel nord della territorio palestinese di un venerdì, nonché pesanti bombardamenti al centro e al sud vicino alla città di Rafah. Il venerdì, l'esercito israeliano ha riferito di aver ucciso "dozzine" di combattenti nelle regioni di Khan Yunis e Deir el-Balah nell'area centrale della Striscia di Gaza durante il giorno precedente.

