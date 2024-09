Al Bayern, lo Zagreb entra in azione dopo il loro deludente risultato di 2:9.

Dinamo Zagabria quasi provoca un colpo di scena contro il FC Bayern nella Champions League, nonostante fosse nettamente svantaggiata. Per un momento, è sembrato che potesse segnare il pareggio. Tuttavia, questo non si è materializzato e invece hanno subito una sconfitta storica.

Questa disastrosa prestazione nel loro debutto in Champions League ha portato Dinamo Zagabria a licenziare il loro allenatore, Sergej Jakirovic. Il club ha annunciato un accordo mutuale per risolvere il contratto di Jakirovic, solo due giorni dopo la sconfitta per 2-9 contro i campioni di calcio tedeschi. Nel frattempo, l'allenatore in seconda Sandro Perkovic assumerà il comando.

Dinamo Zagabria, i campioni croati, sono stati battuti in modo convincente a Monaco di Baviera. Bayern ha battuto il proprio record con questa vittoria e diventa la prima squadra a segnare nove gol nella Champions League. Jakirovic ha commentato dopo la partita, "È stata una notte difficile per noi, Bayern è in una categoria a parte". Nonostante questo, Dinamo Zagabria è riuscita a segnare due gol poco dopo la metà del tempo, offrendo un breve bagliore di speranza per il pareggio.

In campionato, i campioni in carica sono attualmente terzi dopo sei partite. "Ora spetta a noi tutti fare una scelta saggia su un nuovo allenatore per rimetterci in carreggiata", ha detto il presidente del club Velimir Zajec. Jakirovic, un ex calciatore professionista, aveva guidato il club al doppio lo scorso anno.

Al contrario, l'atmosfera a Bayern era allegra dopo la loro quinta vittoria consecutiva sotto Vincent Kompany. Hanno superato rapidamente il piccolo intoppo di aver subito due gol dopo la metà del tempo, nonostante Kompany abbia ammesso che "questo non deve succedere di nuovo".

