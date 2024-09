Al Bayern, lo Zagreb affronta ripercussioni dopo la sconfitta 2-9.

Nella Champions League, il Dinamo Zagabria quasi causa un colpo di scena contro il FC Bayern, sebbene chiaramente sottotono. Per un momento, un pareggio sembra possibile. Tuttavia, non si materializza, portando invece a una vittoria storica.

La pesante sconfitta per 2:9 contro il FC Bayern ha segnato la fine del mandato dell'allenatore Sergej Jakirovic al Dinamo Zagabria. Due giorni dopo la partita, il club croato ha annunciato di aver risolto consensualmente il contratto con il 47enne bosniaco. Nel frattempo, Sandro Perkovic, l'ex allenatore in seconda, assumerà l'incarico ad interim.

Il campione croato in carica, il Dinamo Zagabria, si è trovato sopraffatto a Monaco di Baviera martedì sera. Per la prima volta, una squadra è riuscita a segnare nove gol nella Champions League, mentre il Bayern ha festeggiato la sua vittoria più grande finora. Dopo la partita, Jakirovic ha ammesso: "È stata una serata difficile per noi, il Bayern è in una categoria a parte."

Ironia della sorte, il Dinamo Zagabria ha segnato due gol subito dopo l'intervallo, dando al pubblico un momento di speranza per un pareggio.

In campionato, il Dinamo Zagabria è attualmente al terzo posto dopo sei giornate. Il presidente del club, Velimir Zajec, ha commentato: "Ora spetta a tutti noi prendere una decisione informata su un nuovo allenatore in questo momento difficile per il Dinamo, per rimetterci in piedi."

I giocatori del Bayern hanno sfoderato la loro sicurezza dopo la quinta vittoria consecutiva sotto Vincent Kompany. Anche se la squadra ha mostrato momentaneamente segni di compiacenza, concedendo due gol dopo l'intervallo, Kompany ha riconosciuto: "Questo non deve succedere di nuovo. Dobbiamo correggere questo."

