A'ja Wilson e la debuttante Caitlin Clark hanno battuto record senza precedenti nella WNBA.

Nel finale del match contro le Connecticut Sun, Wilson ha stabilito il record stagionale di punti segnati grazie a un jumper da media distanza. Il pubblico entusiasta del Michelob Ultra Arena di Las Vegas ha omaggiato la due volte MVP con una standing ovation fragorosa, mostrando cartelloni con "1.000" e "THE GOAT" scritti sopra. Alla fine, le Aces hanno conquistato la vittoria con il punteggio di 84-71.

Nel frattempo, Clark ha continuato a battere il record di punti segnati da una rookie della WNBA durante la vittoria della sua squadra contro le Dallas Wings, chiudendo la partita con un impressionante totale di 35 punti e un nuovo record personale. Ha superato il record di 744 punti stabilito dalla Hall of Famer Seimone Augustus nel 2006.

Questa straordinaria impresa è solo una delle tante conquiste di Clark nella sua strepitosa stagione da rookie. In precedenza, ha stabilito il record di assist in una singola stagione della WNBA, ha battuto il record di assist in una singola partita con 19 contro le Dallas Wings, ha stabilito il record di assist per una rookie e è diventata la prima rookie a realizzare una tripletta. Detiene inoltre il record di tiri da tre punti segnati da una rookie nella storia della lega.

I compagni di squadra di Wilson hanno riconosciuto il suo traguardo celebrando e abbracciando calorosamente la giocatrice al momento della sua sostituzione.

"È stato fantastico," ha detto Wilson. "I miei compagni di squadra erano lì a sostenermi e a farmi sapere cosa stava succedendo. Sono felice di avercela fatta."

Wilson ha espresso la sua gratitudine verso i tifosi per il loro sostegno incondizionato, riconoscendo che far parte delle Aces e della loro passione è stato veramente "incredibile".

"È incredibile," ha detto Wilson. "Mi ha colpito quando ho visto letteralmente tutti in piedi quando ho preso il pallone. Ho pensato ‘Wow, wow... aspetta cosa? Questa è pressione.’ Adori i tifosi così, quelli che sono veramente appassionati del gioco sono i migliori."

Wilson non riusciva a credere di essere la prima giocatrice della storia della lega a raggiungere i 1.000 punti in una singola stagione, definendolo "surreale".

"C'è qualche canestro in questa lega," ha detto Wilson. "È stato piuttosto surreale, ma era una di quelle cose che non capivo fosse alla mia portata. Non mi è sembrato vero fino alla seconda metà quando ho pensato ‘oh no, questo è fattibile’... Adesso che ci vivo, sto vivendo il mio sogno e sono così grata di poter dire che sono qui e ora so che presto qualcuno lo batterà e arriverà a 2.000 punti in una stagione, quindi lo terrò stretto ora che ce l'ho."

Lo scorso fine settimana, Wilson ha battuto il record della lega per il maggior numero di punti segnati in una stagione della WNBA, superando il precedente record di 939 punti stabilito da Jewell Loyd delle Seattle Storm nel 2021.

Clark era entusiasta di battere il record di Augustus, che rappresentava un "momento completo" per lei. Ricordava di aver incontrato e ammirato Augustus durante la sua prima partita della WNBA.

"Quando sono andata alla mia prima partita della WNBA, Seimone era la prima giocatrice che ho incontrato quando ero a bordo campo a guardarle riscaldarsi," ha detto Clark.

"È un momento completo, senza dubbio. Ricordo di aver fatto una foto con lei con il piccolo telefono di mio papà," ha detto. "Sono sempre stata un fan del suo gioco e del modo in cui sapeva tirare e segnare. Come ho detto, è un momento completo."

La squadra di Clark, le Fever, ha conquistato il primo posto nei play-off dal 2016 dopo la vittoria contro le Dallas Wings. Hanno una partita rimanente nella stagione regolare, contro le Washington Mystics giovedì.

Le Aces hanno migliorato il loro record a 25-13 e hanno due partite rimanenti nella stagione regolare. Wilson avrà l'opportunità di aggiungere ulteriori punti al suo impressionante totale nella prossima partita contro le Storm a Seattle martedì.

L'impresa di Wilson nel battere il record di punti segnati in una singola stagione ha suscitato molto interesse nel mondo del basket femminile, incoraggiando più fan a seguire e sostenere lo sport.

