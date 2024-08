- Aiwanger: esenzione per agricoltori e industria

Nel dibattito sulla progettazione del previsto centro acqua in Baviera, il ministro dell'Economia Hubert Aiwanger ha sostenuto l'esenzione di alcuni consumatori dalla tassa. "L'agricoltore o l'imprenditore che ha il proprio pozzo e preleva acqua da esso non dovrebbe pagare nulla, poiché non causa costi per il pubblico", ha dichiarato il politico dei Liberi Voti al "Passauer Neue Presse".

Anche l'industria, "che potrebbe prelevare acqua dal fiume per operazioni di raffreddamento", non dovrebbe essere gravata. Invece, la proposta dei Liberi Voti è di raccogliere una tassa X da tutti gli utenti di acqua che sono collegati a una tubatura e non hanno il proprio pozzo. Ciò garantirebbe che i fornitori di acqua in tutta la Baviera siano a prova di futuro, "in modo che un investitore non finisca per acquistare tutti", ha detto Aiwanger sul giornale.

Söder e Glauber: il centro acqua entro l'autunno

Il governo della CSU e dei Liberi Voti aveva annunciato alla fine di luglio, dopo alcuni dibattiti e discussioni interne alla coalizione, che entro l'autunno sarebbe stata introdotta una legge sul centro acqua in Baviera. Tuttavia, molte domande devono ancora essere chiarite, secondo il presidente del Ministero Markus Söder (CSU) e il ministro dell'Ambiente Thorsten Glauber (Liberi Voti). I due partiti non sono ancora d'accordo sulla progettazione concreta.

Il cosiddetto centro acqua esiste già in 13 dei 16 stati federali, alcuni da molti anni. Chiunque prelevi acqua deve pagare una tassa. L'importo varia a seconda dello stato e può arrivare fino a circa 30 centesimi per metro cubo. La CSU e i Liberi Voti avevano concordato durante la formazione del governo alla fine del 2023 di introdurre un centro acqua in questo periodo legislativo, come previsto in precedenza.

L'Associazione Bavarese dei Comuni e dei Municipi ha criticato le dichiarazioni di Aiwanger. La posizione del ministro non riguarda le preoccupazioni municipali, ma piuttosto un chiaro clientelismo, ovvero l'esenzione dei grandi consumatori, ha detto il presidente dell'Associazione Bavarese dei Comuni e dei Municipi Uwe Brandl (CSU). Per l'associazione, i requisiti minimi sono chiari: tutti i prelievi di acqua, compresi quelli dell'agricoltura, dovrebbero essere inclusi nel centro acqua, misurati e controllati. I ricavi dovrebbero essere utilizzati esclusivamente e specificamente per la protezione preventiva delle acque sotterranee.

Data la situazione in continua evoluzione e la necessità di chiarimenti, la progettazione del previsto centro acqua in Baviera, come concordato dalla CSU e dai Liberi Voti, rimane un argomento di discussione tra i municipi.

