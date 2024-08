- Aiwanger dichiara inequivocabilmente la sua posizione: Nessuna collaborazione con l'AfD

Dopo vaghe affermazioni di Matthias Berger, candidato principale dei Freie Wähler della Sassonia, che suggerivano una possibile riconciliazione con l'estrema destra Alternativa per la Germania (AfD), Hubert Aiwanger, leader nazionale dei Freie Wähler, ha respinto qualsiasi alleanza politica con il partito di destra populista. Aiwanger ha informato l'agenzia di stampa tedesca "Deutsche Presse-Agentur": "Non faremo politica con l'AfD, ma qualsiasi mossa in tal senso sarebbe punita dal nostro partito federale. Siamo fermi su questo".

Berger aveva precedentemente evitato di prendere pubblicamente le distanze dall'AfD e aveva sfidato l'idea di una "barriera invalicabile" tra i partiti, che l'agenzia di protezione statale della Sassonia ha classificato come fermamente estremista di destra. "Questa discussione è inutile. In passato, c'è stata addirittura una frazione congiunta AfD-SPD a Grimma. Finché le persone rimangono all'interno dei parametri democratici, un'ottima idea rimane tale", ha dichiarato.

Berger ha sottolineato che il 70% dei sassoni ha convinzioni conservatrici e che tradizionalmente la CDU, l'AfD e i Freie Wähler dovrebbero collaborare. "Per noi, principi come la famiglia, l'etica del lavoro e la affidabilità sono fondamentali. La risposta non è negli slogan. Essere conservatori significa preservare ciò che funziona. Questa è la nostra posizione".

Inoltre, Aiwanger ha richiesto un obbligo chiaro dall'Unione di non collaborare con l'Alleanza Progressista per la Giustizia Sociale (BSW). Parlando con la dpa, ha dichiarato: "Gli estremisti di sinistra stanno riaffiorando". Ha attribuito la divisione sociale all'"immigrazione di massa fallita" sotto la cancelliera Angela Merkel della CDU.

La proposta di Berger di una possibile riconciliazione con l'AfD nelle elezioni per il Landtag ha scatenato controversie all'interno dei Freie Wähler, poiché Hubert Aiwanger si oppone fermamente a qualsiasi alleanza con il partito. Nonostante le dichiarazioni di Berger che sfidano la barriera percepita tra i partiti, Aiwanger sostiene che le ideologie dell'AfD non si allineano con le loro.

