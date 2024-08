Sommario

Quanto sono pericolosi i topi per gli esseri umani?

Come gli esseri umani possono essere infettati dai topi?

Come prevenire le infestazioni di topi?

Cosa fare se si vede un topo nel parco o per strada?

- Aiuto, un topo, quanto sono pericolosi gli animali per l'uomo?

Chiunque passeggi nel distretto di Altona ad Amburgo verso l'Elba potrebbe incontrare un piccolo roditore lungo il percorso. L'area tra la stazione di Altona e il municipio è un topo caldo. Gli animali sono attratti perché molte persone danno da mangiare agli uccelli e agli animali selvatici lì, come riportato da NDR. È un banchetto per i topi. Molte città affrontano lo stesso problema – ci sono molti topi in alcune aree. Ad Amburgo vengono utilizzati esche avvelenate per combattere gli animali. Le organizzazioni per la tutela degli animali criticano questo metodo di uccisione perché è crudele inutilmente per i roditori.

Soprattutto in estate, quando le persone trascorrono più tempo all'aria aperta, ci sono occasionali incontri con il roditore. Ma quanto sono pericolosi questi animali per gli esseri umani e cosa si dovrebbe fare se se ne incontra uno? Ecco un riepilogo.

Quanto sono pericolosi i topi per gli esseri umani?

Normalmente, i topi fuggono quando vedono un essere umano. Tuttavia, se si sentono in trappola, possono diventare aggressivi e mordere. Come qualsiasi ferita, c'è un rischio di infezione. Inoltre, secondo l'Agenzia Ambientale Tedesca, i topi possono trasmettere oltre 100 malattie.

Come gli esseri umani possono essere infettati dai topi?

I topi sono onnivori. Durante i loro giri di ricerca, attraversano le fogne, rovistano nei bidoni della spazzatura, trovano i resti dei picnic nel parco o scavano tra i cumuli di compost. Possono raccogliere germi come salmonella, leptospirosi, hantavirus e toxoplasmosi ovunque vadano. I topi possono trasmettere malattie agli esseri umani attraverso i morsi, ma anche attraverso le loro feci o urine. Pidocchi o zecche possono anche saltare dai topi agli esseri umani o ai loro animali domestici, trasmettendo malattie.

Come prevenire le infestazioni di topi?

I topi sono magicamente attratti dal cibo. Pertanto, le persone non dovrebbero dare da mangiare agli uccelli, ai paperi, ai cigni o ad altri animali selvatici nel parco. Inoltre, quando si fa un picnic o si fa il barbecue in natura, il cibo avanzato non dovrebbe essere lasciato indietro nell'area verde. È meglio smaltire i rifiuti a casa in un bidone della spazzatura chiuso.

A casa, i consumatori possono assicurarsi di non smaltire gli scarti di cibo nel water e di gettare sempre i sacchi della spazzatura nei bidoni chiusi. I sacchi gialli dovrebbero essere conservati in una stanza chiusa e messi fuori solo poco prima della raccolta, come consigliato dal comune di Stoccarda in un volantino.

Perché una volta che i topi hanno trovato una fonte di cibo, possono diventare rapidamente un grande problema. Pochi topi possono diventare rapidamente centinaia. L'Ufficio statale per la protezione dei consumatori della Bassa Sassonia stima approssimativamente che ogni topo ha circa 500 discendenti all'anno. Secondo l'Agenzia Ambientale Tedesca, una femmina di topo può dare alla luce fino a otto piccoli fino a sei volte all'anno e diventano sessualmente mature dopo circa due mesi.

Cosa fare se si vede un topo nel parco o per strada?

Se si vede un topo, si dovrebbe segnalare alle autorità locali. I topi sono considerati parassiti ai sensi della Legge sulla Protezione dalle Infezioni perché possono trasmettere malattie agli esseri umani. Ad Amburgo, ad esempio, si può fare questo all'Istituto di Igiene e Ambiente.

