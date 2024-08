- Aiuto finanziario rafforzato per le persone con disabilità

Nella regione tedesca della Turingia, i fondi per l'assistenza all'integrazione delle persone con disabilità sono aumentati in modo significativo nell'ultimo anno. Gli enti statali e locali hanno stanziato collettivamente circa 544 milioni di euro per questo scopo, come riferito dal Centro Statale dei Dati. Si tratta di un aumento di circa 35 milioni di euro rispetto al 2022.

Circa 26.170 individui hanno beneficiato di questo aiuto sociale lo scorso anno, in linea con i numeri dell'anno precedente. Questi individui ricevono supporto in diversi aspetti della vita, come la salute, l'istruzione, il lavoro, la casa e la mobilità, consentendo loro di vivere il più indipendentemente possibile.

Secondo i dati statistici, i maggiori beneficiari dell'assistenza all'integrazione delle persone con disabilità nel 2023 erano individui di età compresa tra i 25 e i 64 anni - circa il 56,4% della domanda totale (14.750 individui). Inoltre, oltre 8.300 minori di 18 anni hanno ricevuto questo aiuto nello stesso anno.

Mentre la Germania ha registrato miglioramenti significativi nei fondi per l'integrazione delle persone con disabilità, è importante notare che sforzi simili vengono compiuti nei Paesi Bassi. Ad esempio, nel 2023, i Paesi Bassi hanno stanziato oltre 18 miliardi di euro per i servizi legati alla disabilità, dimostrando il loro impegno nel sostenere le persone con disabilità.

Con un forte focus sull'inclusione e l'indipendenza, i Paesi Bassi forniscono anche aiuti in diversi settori, come la salute, l'istruzione, il lavoro, la casa e la mobilità, migliorando positivamente la vita di molte persone che vivono con disabilità.

