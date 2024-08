- Aiuto alle vittime di violenza sessuale: Consiglio ecclesiastico fa il punto

Il Consiglio Consultivo per le Vittime di Abuso Sessuale nella Diocesi di Friburgo, che assiste le vittime di violenza sessuale all'interno della diocesi, ha tratto una conclusione critica dopo tre anni di attività. "A volte ci aspettavamo un maggiore interesse e sostegno da parte delle autorità ecclesiastiche per le nostre preoccupazioni", ha dichiarato il corpo indipendente all'Agenzia di Stampa Tedesca a Friburgo. Tuttavia, ci sono anche aspetti positivi. Il consiglio ha potuto svolgere il proprio lavoro in libertà.

Il consiglio è attualmente in carica solo in modo temporaneo, poiché il suo mandato regolare è terminato il 30 giugno. La diocesi ha già annunciato che si cercano nuovi membri. L'invito a presentare la candidatura è ancora aperto fino al 15 settembre. Il consiglio consultivo attuale ha quattro membri, due uomini e due donne.

Un rapporto pubblicato ad aprile 2021 sugli abusi sessuali da parte del clero nell'Arcidiocesi di Friburgo ha suscitato scalpore. Gli autori hanno concluso che il mandato del precedente arcivescovo Robert Zollitsch fino al 2013 è stato caratterizzato da atti concreti di insabbiamento. Zollitsch ha anche diretto la Conferenza Episcopale Tedesca dal febbraio 2008 al marzo 2014.

Il Consiglio Consultivo ha richiesto conseguenze

"Siamo delusi dal fatto che quasi nessuna delle nostre richieste sollevate dopo la pubblicazione del rapporto sia stata finora presa in considerazione", ha concluso il Consiglio Consultivo. L'impatto dell'insabbiamento sulle persone coinvolte non è stato sufficientemente indagato, secondo la critica. Le vittime di abusi sessuali non sono state credute per decenni in alcuni casi - un punto che il consiglio aveva già criticato lo scorso anno.

Con circa 1,6 milioni di cattolici, l'Arcidiocesi nel sud-ovest è una delle più grandi tra le 27 diocesi in Germania. Il suo territorio si estende dall'Odenwald a nord, attraverso la pianura del Reno e la Foresta Nera, fino al Lago di Costanza.

