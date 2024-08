- Aiuto alle vittime delle inondazioni a Karlsruhe

La polizia sta pulendo le strade con i cannoni dell'acqua dopo le alluvioni. Un addetto alle pulizie sta cucinando per coloro che non possono preparare cibo caldo a casa. Un gruppo del KSC sta dando una mano. Tre giorni dopo, il lavoro di pulizia e il lavoro per affrontare le conseguenze continuano nelle aree alluvionate del distretto di Karlsruhe. La città di Bruchsal ha riferito che quasi tutte le strade sono state riconnesse alla rete elettrica. Nel comune di Gondelsheim, lo smaltimento dei rifiuti viene accelerato. "Nessuna strada e nessuno verrà dimenticato".

"Disastro senza precedenti"

Il sindaco di Gondelsheim, Markus Rupp, ha riferito sul sito del comune di una "tempesta di proporzioni quasi bibliche". Il fiume Saalbach è salito rapidamente in poco tempo martedì sera, con 130 litri di pioggia per metro quadrato caduti da una cella di temporale implacabile. "Quello è stato un disastro senza precedenti, per cui, a mio avviso, c'è poca protezione", ha scritto il politico SPD. La protezione dalle alluvioni non è una struttura statica.

Christoph Schnaudigel (CDU), amministratore del distretto di Karlsruhe, è rimasto scioccato dall'entità dei danni durante un giro a Gondelsheim, che Rupp ha descritto.

Per rimuovere le montagne di rifiuti il più rapidamente e senza troppa burocrazia possibile, hanno deciso di installare più contenitori, dove i rifiuti domestici, come quelli provenienti da frigoriferi rotti, possono essere smaltiti insieme ai rifiuti ingombranti. Non appena un contenitore è pieno, dovrebbe essere sostituito da uno nuovo, si è detto. "La sostituzione dovrebbe avvenire davanti al contenitore già esistente, in modo che il convoglio di smaltimento attraversi Gondelsheim".

Ancora molto lavoro da fare

Il sindaco ha ringraziato i numerosi aiutanti, spesso volontari. Le molte offerte devono essere coordinate. Ha ricevuto da solo 250 chiamate, messaggi WhatsApp o email sul suo telefono.

Ad esempio, il cibo verrà offerto nella sala del Saalbach durante il weekend. Verranno distribuiti circa 100 deumidificatori alle persone colpite. Tuttavia, Rupp ha anche sottolineato che c'è ancora molto lavoro da fare. "Per questo, abbiamo tutti bisogno di pazienza".

Il centro per i consumatori ha annunciato consulenze gratuite sul posto per valutare i danni al riscaldamento e alla facciata. Se il riscaldamento deve essere sostituito, i consulenti energetici forniranno un'overview delle soluzioni tecniche sensate e delle opportunità di finanziamento. "Se la facciata è danneggiata, gli esperti consiglieranno su come asciugare e rinnovare l'edificio in modo efficiente dal punto di vista energetico".

La pulizia dei rifiuti a Gondelsheim viene accelerata per gestire l'eccesso causato dalle alluvioni, compresi gli oggetti provenienti dai frigoriferi rotti. Ciò viene ottenuto installando più contenitori per i rifiuti, con un nuovo contenitore che sostituisce uno pieno in modo efficiente.

