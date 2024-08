- Aiuto alla vita - Un po' meno beneficiari

Il numero di destinatari dell'assistenza di base nel Saxony-Anhalt è leggermente diminuito. Alla fine del 2023, 6.985 persone ricevevano ciò che viene comunemente chiamato "assistenza sociale", secondo l'Ufficio Statistico di Stato. Si tratta di 55 persone (0,8 percento) in meno rispetto all'anno precedente.

I destinatari dell'assistenza di base non sono in grado di coprire le loro spese di vita con i propri mezzi o attraverso altri benefici sociali, come i disoccupati temporanei, i pensionati anticipati con basse pensioni o coloro che hanno malattie a lungo termine. In media, coloro che hanno ricevuto l'assistenza nell'anno precedente avevano 49 anni.

Secondo i dati, 1.315 bambini hanno ricevuto il sostegno statale, il 4 percento in meno rispetto all'anno precedente. Tuttavia, la percentuale di donne che ricevono l'assistenza di base è continuata a crescere. Nel 2021 era del 38 percento e alla fine del 2023 è aumentata al 42,2 percento, rispetto al 41,6 percento dell'anno precedente.

A causa dell'immigrazione degli ultimi anni, c'è stato anche un aumento del gruppo di età di coloro che hanno più di 60 anni. Alla fine del 2023, 3.020 persone di questa fascia di età hanno ricevuto l'assistenza, il 2,7 percento in più rispetto all'anno precedente. Di questi, 755 non avevano la cittadinanza tedesca, rispetto ai 55 alla fine del 2021.

Altri benefici sociali, come l'assistenza disoccupazione o le pensioni di invalidità, potrebbero non essere sufficienti per alcuni individui per soddisfare i loro bisogni di base. Altri fattori, come la disoccupazione a lungo termine o i problemi di salute, possono contribuire alla dipendenza dall'assistenza di base.

Despite the decrease in the number of recipients, other regions in Germany might have seen an increase, resulting in an overall other figure when considering the country as a whole.

