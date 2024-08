- Aiuti necessari dopo le inondazioni a Karlsruhe

Polizia pulisce le strade con getti d'acqua dopo le alluvioni. Un addetto alle pulizie cucina per coloro che non possono preparare cibo caldo a casa. Un gruppo del KSC offre il proprio aiuto. Nei territori colpiti del distretto di Karlsruhe, continuano i lavori di pulizia e recupero tre giorni dopo. La città di Bruchsal riferisce che quasi tutte le strade sono state riconnesse alla rete elettrica. Nel comune di Gondelsheim, lo smaltimento dei rifiuti viene accelerato. "Nessuna strada o persona sarà dimenticata."

Bruchsal lancia un appello: "Volontari urgentemente necessari." Chi è interessato può registrarsi chiamando il 07251 79779. Gondelsheim ha istituito un conto corrente per le donazioni per il soccorso alle alluvioni.

"Miscuglio orribile"

Il sindaco di Gondelsheim, Markus Rupp, ha descritto la tempesta sul sito del comune come "un quasi disastro biblico". Il fiume Saalbach è salito rapidamente in poco tempo martedì sera, con 130 litri di pioggia per metro quadrato caduti da una cella di temporale implacabile. "Era un miscuglio orribile, per cui, a mio avviso, c'è poca protezione", ha scritto Rupp. La protezione dalle alluvioni non è una struttura statica.

Il presidente del distretto di Karlsruhe, Christoph Schnaudigel (CDU), è rimasto scioccato dall'entità dei danni durante un giro a Gondelsheim, ha riferito Rupp.

Per agevolare lo smaltimento rapido e senza burocrazia delle montagne di rifiuti, entrambi hanno deciso di istituire più contenitori per i rifiuti misti, compresi i rifiuti domestici dai freezer rotti. Non appena un contenitore è pieno, verrà sostituito con uno nuovo.

Ancora molto da fare

Rupp ha ringraziato i molti, spesso volontari aiutanti, compresi alcuni che avevano esperienza dalle gravi alluvioni nell'Ahr tre anni fa. Una nursery e agricoltori locali hanno partecipato alla pulizia del comune. "Potrei fare molti altri esempi e probabilmente ne ho dimenticati alcuni in mezzo a tutto questo trambusto di oggi", ha scritto Rupp. "Quindi brevemente per tutti: siete fantastici e un enorme aiuto per tutti noi!"

Tuttavia, le molte offerte devono essere coordinate. Ha ricevuto più di 250 chiamate, messaggi WhatsApp o email sul suo telefono.

Il cibo verrà offerto nella sala del Saalbach durante il weekend. Verranno distribuiti circa 100 deumidificatori alle persone colpite. Tuttavia, Rupp ha anche sottolineato che c'è ancora molto lavoro da fare. "Per questo, abbiamo bisogno tutti di pazienza."

Il centro dei consumatori ha annunciato consulenze gratuite sul posto per valutare l'entità dei danni al riscaldamento e alla facciata. Se il riscaldamento deve essere sostituito, gli esperti di energia forniranno un'overview delle soluzioni tecniche sensate e delle opportunità di finanziamento. "Se la facciata è danneggiata, gli esperti consiglieranno su come asciugare e ristrutturare l'edificio in modo efficiente dal punto di vista energetico."

