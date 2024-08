- Aiuti finanziari pubblici per la costruzione di abitazioni private

Alto Interesse per l'Aiuto Statale all'Acquisto Immobiliare nella Turingia L'esistenza di un'opzione di sovvenzione statale dal giugno ha portato ad una notevole domanda - spesso rivolta al posto sbagliato, come segnalato dal Ministero delle Finanze ad Erfurt. Le domande per questa sovvenzione per l'acquisto della casa familiare devono essere presentate alla Banca per la Ricostruzione della Turingia, non alle autorità finanziarie o al Ministero delle Finanze. Dopotutto, si tratta di un possibile contributo del 5% dal tesoro dello stato al prezzo di acquisto della prima proprietà residenziale occupata, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni.

Sovvenzione Statale per immobili fino a 400.000 euro

Il gruppo parlamentare della CDU ha legato il suo consenso al bilancio statale della Turingia 2023 a determinate condizioni. Una di queste condizioni era la sovvenzione familiare per l'acquisto immobiliare. Per facilitarlo, il Ministero delle Infrastrutture ha stabilito le condizioni della sovvenzione. Da inizio anno, questa sovvenzione statale può essere richiesta per gli immobili, le case o i terreni edificabili acquistati dal 2 gennaio - in molti casi, si tratta di un contributo finanziario significativo.

"Gli cittadini della Turingia con almeno un figlio di età inferiore ai 18 anni possono essere elegibili per una sovvenzione per l'acquisto di immobili a uso residenziale, a seconda del prezzo di acquisto pagato", si legge nell'annuncio del Ministero delle Finanze. Una condizione previa è che l'imposta sulle transazioni immobiliari sia stata pagata integralmente e il prezzo di acquisto sia stato dimostrato in un contratto di acquisto notarile. Fino al 5% verrà rimborsato per gli immobili con un prezzo massimo di 400.000 euro, per i terreni edificabili fino a 100.000 euro. Inoltre, l'immobile deve essere occupato come residenza principale per almeno cinque anni, secondo le linee guida della sovvenzione.

Regolamentazione Controversa

La sovvenzione è stata un punto di disputa tra la CDU e la coalizione di minoranza rosso-rossa-verde. La CDU sostiene che questo sarebbe un sostegno per le famiglie e stimolerebbe la costruzione di alloggi. Rosso-Rossa-Verde, invece, ha sostenuto che solo un piccolo segmento ricco di famiglie ne trarrebbe beneficio, mentre la maggioranza no.

Il Ministero delle Finanze chiarisce che l'amministrazione delle imposte è responsabile unicamente dell'imposta sulle transazioni immobiliari e non delle domande di sovvenzione. Dal punto di vista legale, la sovvenzione del 5% non è un rimborso dell'imposta sulle transazioni immobiliari, che è stata ridotta dal 6,5 al 5,0% nella Turingia quest'anno. Ciò è stato ottenuto grazie agli sforzi congiunti della CDU insieme ai voti di AfD e FDP. L'influenza significativa di AfD su una riduzione delle tasse ha attirato l'attenzione a livello nazionale.

