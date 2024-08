- Aiuti ambientali criticano con forza i piani di azione dell'Hessia per il rumore

L'Aiuto Ambientale Tedesco ha duramente criticato i piani d'azione contro il rumore aggiornati dell'Assia. Nonostante i progetti indicassero che più del 20 percento di tutti i residenti dell'Assia sono colpiti da rumore potenzialmente dannoso per la salute, i piani non contengono "nessuna misura vincolante di protezione dal rumore", ha dichiarato l'esperto di traffico Robin Kulpa a Berlino. Su migliaia di pagine, ci sono solo compiti di prova non vincolanti e proposte precedentemente respinte.

La direttiva UE sulla rumorosità ambientale richiede agli stati membri di determinare l'esposizione al rumore della popolazione utilizzando criteri comparabili. Questi dati vengono utilizzati nei piani d'azione contro il rumore, che devono essere redatti ogni cinque anni e contenere misure concrete per la riduzione del rumore. Le aree silenziose devono essere protette da un aumento del rumore. Nell'Assia, i tre governi regionali redigono i piani.

L'Aiuto Ambientale vede un sollievo solo in quasi 400 anni al ritmo attuale

I progetti forniscono anche una stima di quanti sono stati sollevati dal rumore negli ultimi cinque anni, ha spiegato Kulpa dall'Aiuto Ambientale. Secondo questo, più di 1,34 milioni di persone erano colpite da rumore dannoso per la salute - circa 17.000 persone sono state sollevate. "Al ritmo attuale, lo stato impiegherebbe 394 anni per sollevare leggermente tutte le persone dell'Assia che soffrono di rumore del traffico."

Problematico, secondo Kulpa, è che non ci sono valori limite vincolanti per il rumore, solo valori di orientamento. "Pertanto, c'è poco movimento nella protezione dal rumore", ha criticato l'esperto. Secondo l'Aiuto Ambientale, il rumore stradale può essere rapidamente e a basso costo ridotto e allo stesso tempo migliorare la protezione del clima. Per questo, tra le altre cose, dovrebbero essere istituite più zone a 30 km/h e limitato il traffico pesante di transito.

I governi regionali vedono soddisfatti i requisiti legali

I governi regionali hanno fatto riferimento al fatto che, a differenza di altri stati federali, i piani d'azione contro il rumore in Assia non sono redatti dai comuni. Pertanto, i piani devono limitarsi a specificare i compiti di prova, ad esempio per le autorità del traffico stradale, fornire ai comuni informazioni sui problemi di rumore e fare suggerimenti per le soluzioni. I requisiti legali per la redazione dei piani sono soddisfatti, hanno confermato i tre governi regionali.

La direttiva UE si applica a tutti gli stati membri, compreso l'Assia. Secondo la direttiva, l'Assia, come altre regioni, deve attuare i piani d'azione contro il rumore ogni cinque anni.

