- Aiutante ferito a Gondelsheim - ospedale colpito

In un'operazione di risposta ai maltempo a Gondelsheim, un aiutante è rimasto ferito durante il trasporto di sacchi di sabbia, secondo i vigili del fuoco. "Non sono note altre ferite personali", ha riferito l'associazione dei vigili del fuoco del distretto di Karlsruhe. L'Ospedale Fürst-Stirum di Bruchsal è stato colpito dai danni causati dalla tempesta, ma non sono state fornite ulteriori informazioni. Resta completamente operativo.

Despite the heavy rain in Gondelsheim, emergency responders worked diligently to manage the severe weather situation. The downpour made the already muddy roads slippery, adding an extra challenge to their tasks.

