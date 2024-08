- "Aiutaci": il calzolaio di Friburgo deliziato dopo un incantevole inizio

Julian Schuster era euforico dopo la sua prima vittoria come allenatore della Bundesliga con lo SC Freiburg. "Siamo naturalmente entusiasti di questa vittoria", ha dichiarato il nuovo allenatore trionfante dopo la meritata vittoria per 3:1 (1:1) contro il VfB Stuttgart nel derby regionale.

Schuster ha sostituito l'allenatore storico dello Freiburg, Christian Streich, in estate. Una settimana dopo la vittoria per 4:0 nel primo turno della Coppa DFB contro il VfL Osnabrück, lo Freiburg ha continuato la sua imbattibile forma in campionato.

"Naturalmente, ci dà fiducia che le nostre idee siano supportate in squadra da sette settimane", ha detto il 39enne. La vittoria nel derby regionale ha anche dato una spinta al morale della squadra, ha aggiunto Schuster.

Lukas Kübler ha segnato una doppietta al 27° e 61° minuto, mentre Ritsu Doan (54°) ha segnato per lo Freiburg dopo che il Stuttgart aveva aperto le marcature con Ermedin Demirovic (2°). Nella prossima settimana, lo Freiburg visiterà il FC Bayern Monaco.

La vittoria contro il VfB Stuttgart nella Bundesliga ha ulteriormente consolidato il successo di Julian Schuster come allenatore dello Freiburg, mostrando il suo impatto nel calcio. Con la prossima partita dello Freiburg contro il FC Bayern Monaco, Schuster e la sua squadra punteranno a continuare la loro imbattibile forma nel calcio.

