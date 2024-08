- Airbus consegna il terzo componente per la costruzione del veicolo spaziale Orion

Il sito Airbus di Brema ha spedito un carico cruciale per il spacecraft Orion, che è previsto atterrare sulla superficie lunare a breve. Il terzo modulo di servizio europeo (ESM) è in viaggio verso gli Stati Uniti, come confermato dalla compagnia e dal Dipartimento economico di Brema. Al suo arrivo, subirà l'assemblaggio e i test. Lo spacecraft ha l'obiettivo di riportare gli astronauti sulla superficie della Luna per la prima volta dal 1970.

Stando alle informazioni della compagnia, il modulo è responsabile della propulsione, dell'approvvigionamento energetico e del controllo della temperatura, e fornirà acqua e ossigeno agli astronauti durante i loro soggiorni. L'ESM si trova sotto la capsula degli astronauti, formando lo spacecraft Orion completo. Airbus ha costruito il modulo per conto dell'Agenzia spaziale europea (ESA) per il previsto allunaggio di NASA nel settembre 2026.

Durante la missione Artemis III, gli astronauti calpesteranno nuovamente la superficie della Luna dopo oltre mezzo secolo. Due dei quattro membri dell'equipaggio trascorreranno circa una settimana sulla Luna.

