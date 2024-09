Airbaltic cerca finanziatori prima dell'offerta pubblica iniziale

Nel prossimo periodo, Airbaltic sta valutando di quotarsi in borsa, ma prima di farlo intende assicurarsi un importante investitore. Si vocifera che Lufthansa potrebbe essere questo investitore, con Airbaltic che ha recentemente riservato quasi metà della sua flotta per la compagnia aerea tedesca. Tuttavia, il CEO di Airbaltic, Martin Gauss, non ha voluto commentare queste voci, affermando che sono aperti a discussioni con vari investitori chiave mentre si preparano per il loro IPO. Gauss aveva in precedenza accennato alla possibilità che Airbaltic entrasse a far parte di un grande gruppo aereo come Lufthansa, ma ora ha confermato che non prevede che ciò accada nei prossimi cinque anni.

La scorsa settimana sono emerse notizie che suggeriscono che Lufthansa sta valutando un investimento in Airbaltic. Anche se ci sono discussioni in corso su questo potenziale investimento prima dell'IPO di Airbaltic, non è stato ancora deciso nulla.

Lufthansa collabora attualmente con Airbaltic in diversi modi, tra cui come compagnia aerea "wet lease" per la sua filiale svizzera, per coprire i voli di Lufthansa durante i picchi di domanda. Lufthansa ha recentemente rafforzato la sua partnership con Airbaltic, con piani per utilizzare 21 degli Airbus A220 di Airbaltic nel loro programma di voli estivo in diversi hub, tra cui Francoforte e Monaco di Baviera. Tuttavia, durante i mesi invernali, questa flotta noleggiata sarà ridotta a soli cinque aerei. La partnership durerà per un periodo di tre anni.

Lufthansa giustifica questo aumento dell'utilizzo di aerei e equipaggi aziendali a causa dei picchi di domanda, in particolare durante il programma di voli estivo. Aumentando le loro capacità, possono servire aree di destinazione più flessibili nella loro rete.

Airbaltic ha annunciato l'intenzione di quotarsi in borsa già alla fine di quest'anno o all'inizio del 2025. Gauss non ha fornito una data specifica per questo passo anche ora. La Airbaltic lettone è guidata dal manager tedesco Gauss e vanta una flotta moderna e unificata di 48 Airbus A220. La maggioranza delle azioni della società è detenuta dal governo lettone.

Un eventuale investimento di Lufthansa in Airbaltic potrebbe avere un significativo impatto sulle operazioni di entrambe le compagnie aeree, come dimostrato dalla loro collaborazione in corso e dai piani di Lufthansa di utilizzare 21 Airbus A220 di Airbaltic nel loro programma estivo.

Data l'interesse di Lufthansa per investire in Airbaltic, resta da vedere se ciò condurrà a una fusione o a legami più stretti tra queste importanti compagnie aeree del settore aeronautico.

