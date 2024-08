Air France riprende i voli per Beirut sospesi a causa della situazione in Medio Oriente

Il funzionamento dei voli "continuerà all'ora attuale, soggetto agli sviluppi della situazione di sicurezza alla destinazione", è stato ulteriormente precisato. La continuazione delle operazioni di volo dipende da "una valutazione quotidiana della situazione a terra". La sicurezza dei clienti e dell'equipaggio è di "assoluta priorità". Le recenti misure di flessibilità per il cambio o l'annullamento dei voli prenotati fino al 25 agosto rimangono in vigore.

Molte altre compagnie aeree hanno mantenuto la sospensione dei loro voli a causa delle paure di un'escalation militare nella regione. La Lufthansa ha prorogato questa sospensione fino al 21 agosto. Ciò include i voli per Tel Aviv in Israele, Beirut nel Libano, Tehran in Iran, Amman in Giordania e Erbil nel nord dell'Iraq. Inoltre, lo spazio aereo sopra l'Iran e l'Iraq verrà evitato fino a tale data.

La compagnia aerea italiana ITA Airways ha sospeso i suoi voli per Tel Aviv almeno fino al 15 agosto. Air France, a differenza di molte altre compagnie aeree internazionali, continua a volare verso l'aeroporto di Tel Aviv.

L'Iran ha minacciato rappresaglie dopo l'attacco mortale a Tehran contro il capo dell'organizzazione palestinese radicale Hamas, Ismail Haniyeh. Gli Stati Uniti, alleato più stretto di Israele, hanno quindi rafforzato la loro presenza militare nella regione e inviato più navi da guerra e aerei da combattimento.

Il conflitto nel Medio Oriente si è recentemente intensificato dopo l'uccisione di Haniyeh a Tehran e l'assassinio del capo militare della milizia filo-iraniana Hezbollah in Libano, Fuad Shukr, alla fine di luglio. Hamas e l'Iran attribuiscono la responsabilità a Israele.

Nonostante l'intensificarsi del conflitto nel Medio Oriente, in particolare a Tehran e Israele, Air France continua le sue operazioni di volo verso l'aeroporto di Tel Aviv. Le località nel Medio Oriente, comprese Tehran in Iran e Beirut in Libano, hanno visto diverse compagnie aeree sospendere temporaneamente i loro voli a causa delle preoccupazioni per la sicurezza.

