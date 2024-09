Air Canada negoziato con successo un accordo all'ultimo minuto con l'Associazione dei piloti, impedendo l'azione industriale

Prima della firma dell'eventuale accordo favorevole, la più grande compagnia aerea del Canada si stava preparando a cancellare progressivamente i voli in un arco di tre giorni e a sospendere le operazioni già dalle 12:01 a.m. EDT del 18 settembre, mercoledì.

Air Canada e Air Canada Rouge, che contano per circa 670 voli quotidiani che trasportano circa 110.000 passeggeri e merci al giorno, continueranno ora come al solito, secondo l'annuncio della compagnia aerea.

Air Canada ha dichiarato in una dichiarazione che i dettagli del loro nuovo contratto con l'Associazione dei Piloti di Linea Aerea (ALPA), che rappresenta oltre 5.200 piloti, rimarranno riservati fino al voto di ratifica dei membri, previsto per essere completato entro il mese successivo.

L'ALPA ha dichiarato che l'accordo apporterà un valore aggiunto di C$1.9 miliardi ($1.40 miliardi) ai membri nel corso dei quattro anni, il che rappresenta un aumento del 46% rispetto al contratto scaduto di settembre 2023.

Il primo ufficiale Charlene Hudy, presidente del consiglio esecutivo master dell'ALPA di Air Canada, ha commentato: "Dopo diverse settimane di trattative continue giorno e notte, sono stati compiuti progressi su questioni importanti come la retribuzione, la pensione e le condizioni di lavoro".

Le due parti erano impegnate nelle trattative contrattuali da 15 mesi, con i piloti che chiedevano tassi di retribuzione che riducessero il divario salariale con i loro colleghi statunitensi, come United Airlines.

Il Ministro del Lavoro Steve MacKinnon ha annunciato tramite X che le potenziali interruzioni del viaggio per i canadesi sono state evitate grazie allo sforzo congiunto delle parti e dei mediatori federali.

Il Primo Ministro Justin Trudeau ha dichiarato venerdì che il governo canadese non sarebbe intervenuto per risolvere la disputa, proprio come aveva fatto in precedenza in 24 ore per porre fine a uno sciopero presso le due più grandi compagnie ferroviarie, Canadian Pacific Kansas City e Canadian National Railway.

Air Canada aveva precedentemente proposto un aumento salariale superiore al 30%, nonché miglioramenti delle pensioni e dei benefici sanitari. Tuttavia, il sindacato ha sostenuto che la proposta non era soddisfacente per i suoi membri, che lavoravano ancora in base agli accordi negoziati nel 2014 per i salari e gli standard di vita.

I piloti delle compagnie aeree statunitensi hanno ottenuto consistenti aumenti salariali negli ultimi contratti grazie all'aumento del traffico aereo e alla scarsità di personale. Il nuovo contratto dei piloti di United, ad esempio, ha incluso aumenti salariali

