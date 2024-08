- Ai richiedenti asilo viene fornito un aiuto con carta di pagamento <unk> MV offre un ulteriore vantaggio

Il Meclemburgo-Pomerania Occidentale sceglie ufficialmente la società olandese Yoursafe per le carte di pagamento per i richiedenti asilo

Il Meclemburgo-Pomerania Occidentale ha concluso il processo di selezione per la carta finanziaria progettata per i richiedenti asilo e ha assegnato l'incarico alla società olandese Yoursafe. "La soluzione di pagamento di Yoursafe si adatta perfettamente alle nostre aspettative per il lancio, l'implementazione e il miglioramento di un sistema di carte di pagamento per coloro che hanno diritto ai benefici per i richiedenti asilo secondo la legge sui benefici per i richiedenti asilo", ha dichiarato il Ministro dell'Interno Christian Pegel (SPD), il cui dipartimento ha avviato la gara europea a gennaio.

Ora è il momento di pianificare i dettagli pratici dell'implementazione e del deployment della carta di pagamento nel MV e di stabilire una tempistica. Secondo il piano attuale, i richiedenti asilo ospitati nella struttura di primo ricevimento potrebbero ricevere le loro prime carte di debito entro i prossimi tre mesi. Ciò si inserisce nella tempistica prevista. La carta può essere utilizzata nei negozi come una normale carta di debito, ma non supporta i trasferimenti internazionali.

La carta di pagamento semplifica i compiti amministrativi

Saranno offerti anche prelievi gratuiti di una somma mensile stabilita. Con l'introduzione di questa carta, si prevede che la complessità dei pagamenti in contanti mensili nelle strutture di primo ricevimento, negli uffici per l'immigrazione e negli alloggi comunitari locali e municipali diminuirà.

Il 6 novembre 2023, il Consiglio dei Ministri dell'Interno ha approvato l'utilizzo di una carta di pagamento per i beneficiari dei benefici secondo la legge sui benefici per i richiedenti asilo. Gli stati hanno stabilito standard minimi prevalenti a livello nazionale. Anche se il Meclemburgo-Pomerania Occidentale e la Baviera hanno optato per soluzioni uniche per la carta di pagamento, hanno concordato di mantenere condizioni comparabili a livello nazionale. Gli altri stati federali hanno concluso una procedura unificata di appalto alla fine di gennaio.

La Commissione, responsabile dell'implementazione del sistema di carte di pagamento per i richiedenti asilo nel Meclemburgo-Pomerania Occidentale, si assicurerà che la società olandese Yoursafe rispetti i termini concordati. Dopo l'approvazione della carta di pagamento dal Consiglio dei Ministri dell'Interno, la Commissione giocherà un ruolo cruciale nell'assicurare la coerenza nazionale tra gli stati che utilizzano il sistema di carte di pagamento.

