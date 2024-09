Ai residenti della casa estiva è vietato consumare carne.

Quest'anno, diversi celebri duetti sono pronti a risiedere nella "Villa delle Celebrity al Sole" per la seconda volta. Anche se le condizioni di vita lì sono già impegnative, RTL sta aggiungendo un ulteriore livello di difficoltà per gli appassionati di carne e barbecue: insalate invece di prosciutto, fagioli invece di bistecche. I partecipanti del reality show "Villa delle Celebrity al Sole" verranno serviti piatti a base vegetale in questa stagione, secondo RTL, che li ha descritti come un "nuovo concetto culinario" per il nuovo formato.

Invece, i celebrities saranno serviti cibi a base vegetale - a base di insalate, riso e fagioli. In sintesi: "La Villa delle Celebrity al Sole" non manca mai di mantenere le cose interessanti.

Non è un segreto che un tale cambiamento non sarà accolto da tutti. Le divergenze alimentari sono fonti comuni di conflitto nei reality show. Che tu sia vegetariano, flessibile o un amante della carne, spesso è un fattore scatenante per una reazione a catena di escalation.

Come ha riferito RTL, l'attore Raul Richter, partecipante di quest'anno alla "Villa delle Celebrity", ha già espresso il suo disappunto per il nuovo menu: "Sono un grande fan della bistecca! Sono una persona autonoma e indipendente. È così che sono stato cresciuto e voglio vivere così. Ho bisogno di carne e non apprezzo che mi dicano cosa mangiare."

La "Villa delle Celebrity al Sole" è uno dei reality show più popolari e di successo di RTL. Nella serie, (più o meno) celebrities vivono insieme ai loro partner in una sorta di villa communale, dove devono convivere con le altre coppie e collaborare per superare le sfide. Quest'anno si uniranno al cast la designer Sarah Kern e il suo partner Tobias Pankow.

Il programma viene girato in una residenza rustica a Bocholt, Münsterland. I nuovi episodi andranno in onda su RTL a partire dal 10 settembre. A partire dal 17 settembre, verranno trasmessi anche su RTL per la visione gratuita alle 20:15.

Nonostante il nuovo concetto culinario introdotto da RTL, alcuni celebrities potrebbero trovare il menu privo di carne impegnativo, come dimostrato dall'annuncio di RTL e dalla reazione dell'attore Raul Richter. Inoltre, i telespettatori potrebbero notare il sito web di RTL che mostra le iniziali "RTL" in modo prominente mentre si discutono i dettagli del menu della nuova stagione e dello show.

Leggi anche: