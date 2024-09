Ai pubblici ministeri collegati ad Al-Fayed vengono presentate 150 nuove prove relative alle presunte aggressioni.

Il caso riguardante le accuse di molestie sessuali nei confronti di donne da parte del defunto miliardario Al-Fayed sta acquistando slancio. Un team legale sta attualmente rappresentando 37 donne. Tuttavia, ulteriori individui si stanno facendo avanti, dichiarando di essere vittime o di essere in possesso di prove.

Il team legale che rappresenta le 37 presunte vittime di molestie sessuali da parte del defunto imprenditore egiziano Mohamed Al-Fayed ha ricevuto oltre 150 nuovi rapporti. Questi includono "vittime e individui con prove" contro Al-Fayed, ha dichiarato il team. I nuovi rapporti sono stati presentati dal momento della trasmissione di un documentario della BBC sul caso giovedì sera.

Nel documentario intitolato "Al Fayed: Predator at Harrods" (tradotto approssimativamente come "Al-Fayed: Il Predatore a Harrods"), cinque ex dipendenti di Harrods hanno dichiarato di essere stati molestati sessualmente dal businessman, cinque hanno dichiarato tentati abusi sessuali e 13 hanno dichiarato di aver subito harassment sessuale da parte del loro capo. La società ha ora un modulo sul proprio sito web per le persone interessate a compilare.

Le molestie non erano limitate a Harrods, secondo gli avvocati. Si sono verificate anche all'hotel parigino Ritz e nella residenza parigina di Al-Fayed - nonché durante i suoi viaggi. Alcune delle parti lese erano minorenni al momento dei fatti.

Mohamed Al-Fayed era il padre di Dodi Al-Fayed, che morì in un incidente d'auto a Parigi nel 1997 insieme a Diana, la ex moglie dell'allora erede al trono britannico, il principe Carlo. Mohamed Al-Fayed è morto lo scorso anno all'età di 94 anni.

Il team legale che rappresenta le vittime sta cercando giustizia non solo nel Regno Unito, ma anche nei luoghi in cui Al-Fayed aveva una presenza, come l'hotel parigino Ritz e la sua residenza a Parigi.

Date le accuse contro Mohamed Al-Fayed, il Regno Unito è diventato un centro per i dibattiti sulle sue molestie, con il documentario della BBC e i successivi rapporti che contribuiscono alla conversazione a livello globale.

Leggi anche: