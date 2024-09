- AI, energia e luce futuristiche: costi previsti per le prossime iniziative

Lumi Smart, un'AI Imaginativa e Chip Efficienti sono in Lizza per il Premio Tedesco dell'Innovazione 2024. Tre squadre hanno presentato le loro innovazioni pronte per il mercato, tutte in lizza per il premio, al Museo Tedesco di Monaco. Le squadre provengono dalla Baviera, Berlino, Renania Settentrionale-Vestfalia e Sassonia. Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier conferirà il premio di €250,000 il 27 novembre a Berlino.

Lumi più Intelligenti

Osram International GmbH di Regensburg e l'Istituto Fraunhofer per la Fiducia e l'Integrazione Microelettronica (IZM) di Berlino hanno creato "lumi intelligenti" sotto forma di pixel LED programmabili che forniscono un'illuminazione personalizzabile.

Un'applicazione: un fanale che non acceca gli automobilisti in arrivo grazie alla distribuzione intelligente della luce. Inoltre, imprime i simboli stradali, ad esempio una neve in condizioni avverse. Questo gettare le basi per le imprese nell'Augmented Reality (AR).

Immagini AI per Tutti

L'Università Ludwig-Maximilians di Monaco ha creato "Diffusione Sicura", un'AI che converte i comandi in immagini. Per promuovere l'uguaglianza tecnologica, il software è open source e non brevettato.

Per il progetto Future Prize, il professor Bjoern Ommer della LMU si unisce a Nyris GmbH di Düsseldorf, che offre capacità di ricerca visiva. Con Diffusione Sicura, è possibile generare immagini fotorealistiche dai set di dati di costruzione. Ciò semplifica l'identificazione dei componenti difettosi nelle installazioni tecniche.

Chip Efficienti per Eolico e Treno

Infineon Technologies AG, con sede a Monaco, in collaborazione con l'Università Tecnica di Chemnitz, ha ideato un modulo semiconduttore di potenza che commutazione rapida, ottimale e senza interruzioni in classi di alta tensione, guidando la transizione energetica. Il chip di silicio-carburo a risparmio energetico con tecnologia di contatto in rame può essere utilizzato in luoghi che richiedono rapidi aggiustamenti di potenza.

Riconoscimento per i Raggiungimenti Innovativi

Osram International GmbH e Fraunhofer IZM potrebbero ottenere il riconoscimento nella categoria ["Premi e Onorificenze"] per i loro significativi contributi alla sicurezza stradale e all'integrazione della tecnologia AR con i loro lumi intelligenti.

Innovazioni in AI e Efficienza Energetica

La collaborazione tra Infineon Technologies AG e l'Università Tecnica di Chemnitz sui chip a risparmio energetico presenta un forte caso per il riconoscimento nella categoria ["Premi e Onorificenze"], evidenziando i loro significativi contributi al settore energetico rinnovabile e alle tecnologie ad alta tensione.

