- Ai cittadini è stato consigliato di evacuare a causa di "incendi simili a quelli di un titano"

In California, i vasti incendi boschivi continuano a diffondersi rapidamente. Secondo i dati del dipartimento dei vigili del fuoco Calfire, tre incendi significativi in questo stato della costa occidentale sono attualmente sotto controllo o a malapena sotto controllo. Le autorità hanno consigliato ai residenti di alcune contee meridionali di evacuare la zona a rischio. Various roads have been shut down in numerous areas.

Il "Los Angeles Times" ha definito questi incendi "bestie": il Bridge Fire, situato a nordest di Los Angeles, è esploso in dimensioni fino a otto volte la sua area originale in poche ore. Secondo i dati di Calfire, il Bridge Fire sta attualmente bruciando circa 187 chilometri quadrati di terreno. Dal momento che il Line Fire è iniziato nella contea di San Bernardino lo scorso giovedì, un totale di 13 persone sono rimaste ferite, comprese 11 vigili del fuoco, secondo il quotidiano.

I residenti della California meridionale stanno soffrendo a causa della nebbia causata dagli incendi.

Martedì, le fiamme di un incendio che bruciava dal lunedì hanno raggiunto la vicinanza di un aeroporto circa un'ora a sud di Los Angeles nella contea di Orange. Conosciuto come l'Airport Fire, continua a diffondersi, secondo Calfire. Più di 600 vigili del fuoco sono sul campo con supporto aereo. La causa dell'Airport Fire non è stata ancora annunciata ufficialmente.

Gli incendi hanno peggiorato la qualità dell'aria nella California meridionale, come riportato dal broadcaster statunitense CBS, citando le autorità competenti. Ciò ha portato a un livello di pericolosità molto superiore a quello accettabile.

Gli incendi boschivi causano ogni anno ingenti danni alle foreste e alle aree residenziali in California. La regione ha recentemente subito temperature estreme. Con l'influenza del cambiamento climatico, gli esperti mettono in guardia sul fatto che gli incendi diventeranno sempre più frequenti e devastanti.

