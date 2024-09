Ai Campionati del Mondo, gli esperti tedeschi di ciclismo mostrano la loro indomita volontà di vincere

Ultimo giorno dei Campionati Europei di Ciclismo su Strada, i professionisti tedeschi del ciclismo hanno fatto un buco nell'acqua. Nonostante una prestazione solida, la squadra della Federazione Ciclistica Tedesca (BDR) non è riuscita a conquistare una vittoria nella gara finale. I ciclisti Nils Politt e Jonas Rutsch sono stati i migliori in campo. I tedeschi hanno performato eccezionalmente bene nelle categorie junior e under-23.

Politt ha sfrecciato sulle pietre belghe, Rutsch si è unito al campione del mondo in carica Mathieu van der Poel in una fuga, e John Degenkolb ha dato tutto in uno sprint finale: i professionisti tedeschi del ciclismo hanno dato il massimo alla fine dei Campionati Europei di Ciclismo su Strada in Belgio, ma i loro sforzi sono rimasti senza medaglie. Nonostante una prestazione impressionante e lodevole, la squadra BDR ha completato la gara di 222,9 km tra Heusden-Zolder e Hasselt senza medaglie. La vittoria è andata al ciclista belga Tim Merlier in uno sprint di massa caotico, battendo l'olandese Olav Kooij e l'estone Madis Mihkels. Max Walscheid è stato il tedesco meglio piazzato, arrivando 12°.

Il 31enne Merlier, due volte campione belga, era raggiante per la sua prima vittoria ai Campionati Europei: "Ho avuto una buona giornata e ho acquisito sempre più fiducia nella vittoria man mano che la gara procedeva. Significa molto per me, sono molto felice."

Trionfo nelle categorie junior e under-23

La squadra tedesca ha avuto una gara evento, spesso guidando il gruppo con Politt in testa in un tratto di pietre, o Rutsch in una fuga. Circa 50 km prima del traguardo, Rutsch si è unito ai principali contendenti, tra cui van der Poel, in una fuga. Tuttavia, come molti tentativi precedenti, anche questo è fallito. Gli italiani, guidati da Jonathan Milan, hanno frustrato la fuga e spinto per uno sprint finale. Il Belgio ha giocato le sue carte in modo astuto e ha conquistato la vittoria prevista.

Per la BDR, le gare dei campionati sono state particolarmente fortunate nelle categorie junior e under-23. La domenica, Messane Bräutigam ha conquistato la sua seconda medaglia d'argento nella gara in linea femminile junior, arrivando seconda alla ciclista olandese Puck Langenbarg. Iniziò la settimana, Bräutigam ha vinto anche l'argento nella staffetta mista. Inoltre, Antonia Niedermaier (cronometro under-23) e Niklas Behrens (gara in linea under-23) hanno entrambi vinto medaglie d'argento. La squadra tedesca di staffetta mista, che includeva Politt, ha

