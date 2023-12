Ai calciatori della Premier League vengono offerte "strutture di quarantena su misura" dopo la pausa internazionale, ma Jurgen Klopp dice che "non è una vera soluzione".

In base alle nuove linee guida annunciate la scorsa settimana, diversi calciatori della Premier League di ritorno da impegni internazionali dovranno trascorrere 10 giorni in "strutture di quarantena su misura" - una mossa che ha irritato il manager del Liverpool Jurgen Klopp.

Le linee guida dicono che i giocatori completamente vaccinati che tornano nel Regno Unito da Paesi della "lista rossa" - tra cui Brasile e Argentina - potranno uscire dalle loro strutture di quarantena una volta al giorno per allenarsi o giocare le partite.

Ma Klopp, per il quale i brasiliani Alisson e Fabinho, il greco Kostas Tsimikas e il senegalese Sadio Mane saranno colpiti dalle misure di quarantena di 10 giorni, ha espresso preoccupazione per la decisione.

"Vanno per 10-12 giorni con le loro squadre nazionali, e poi passano altri 10 giorni lontano dalle loro famiglie in quarantena", ha detto ai giornalisti la scorsa settimana. "Sono 22 giorni, e due settimane dopo c'è la prossima pausa internazionale. Non mi sembra una vera soluzione".

Klopp ha poi aggiunto: "Togliamo le persone dalla vita normale per tre settimane senza una vera ragione, perché ci prendiamo cura dei nostri giocatori quando sono qui e con le loro famiglie.

"Non fanno nient'altro. Vanno a casa, vengono ad allenarsi e tornano a casa...". La Premier League deve lottare per i nostri giocatori".

Le linee guida per i giocatori della Premier League sono diverse rispetto ai cittadini che rientrano dai Paesi della lista rossa, che devono essere messi in quarantena in un hotel per 10 giorni dopo l'arrivo in Inghilterra.

L'esenzione per i giocatori è inoltre soggetta a protocolli rigorosi e a un codice di condotta da concordare con i club, la Football Association (FA) e Public Health England.

Da lunedì, il governo britannico ha modificato le sue regole di viaggio, in parte eliminando le liste verde e ambra dei Paesi. Più di 50 Paesi rimangono nella lista rossa.

L'attuale pausa internazionale, durante la quale le squadre disputeranno le fasi finali della UEFA Nations League e le qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2022 in Qatar, va dal 4 al 14 ottobre; la Premier League ricomincia il 16 ottobre.

"Abbiamo lavorato a stretto contatto con le autorità calcistiche per raggiungere un risultato che bilanciasse gli interessi del club e del Paese, mantenendo i più alti livelli di salute e sicurezza pubblica", ha dichiarato un portavoce del governo britannico in relazione all'esenzione per i giocatori in servizio internazionale.

"La nostra migliore difesa contro il virus è la vaccinazione e queste nuove misure permetteranno ai giocatori completamente vaccinati di adempiere ai loro obblighi internazionali nel modo più sicuro e pratico possibile, consentendo loro di allenarsi e giocare con i loro club il prima possibile al loro ritorno".

Insieme alla FA e alla FIFA, la Premier League ha cercato di trovare una soluzione per abbreviare il periodo di quarantena dei giocatori, ma ha accettato il desiderio delle autorità sanitarie britanniche di mantenere una quarantena di 10 giorni. I protocolli saranno rivisti dagli organi di governo nel corso di questa finestra internazionale.

"La FIFA accoglie con favore la decisione del governo britannico di consentire ai giocatori completamente vaccinati di rappresentare i loro Paesi nelle prossime partite di qualificazione per la Coppa del Mondo FIFA e di tornare da un Paese della lista rossa in condizioni di quarantena su misura", si legge in un comunicato dell'organo di governo del calcio.

"Abbiamo lavorato a stretto contatto con il governo britannico, la Football Association e la Premier League per trovare una soluzione ragionevole, nell'interesse di tutti, e crediamo che questa sia una soluzione molto più auspicabile rispetto alla situazione che i giocatori hanno affrontato a settembre".

La dichiarazione ha aggiunto: "Riconosciamo che questa decisione non aiuta tutti i giocatori e rimaniamo impegnati a migliorare ulteriormente la situazione per le prossime finestre e a partecipare alle discussioni per spiegare meglio le molte misure che stiamo mettendo in atto per ridurre i rischi di trasmissione di Covid nella comunità a seguito dei viaggi dei giocatori."

In passato, i club della Premier League hanno deciso di non rilasciare i giocatori per le partite internazionali nei Paesi della lista rossa.

A settembre, poi, ci sono state scene caotiche quando l 'incontro di qualificazione alla Coppa del Mondo tra Brasile e Argentina è stato sospeso pochi minuti dopo il calcio d'inizio quando quattro giocatori argentini sono stati accusati di aver violato i protocolli di viaggio Covid.

I funzionari sanitari brasiliani sono scesi in campo a San Paolo e hanno affermato che i giocatori in questione avevano fatto una falsa dichiarazione al loro arrivo in Brasile, omettendo di essere stati nel Regno Unito negli ultimi 14 giorni.

John Sinnott della CNN ha contribuito al servizio.

