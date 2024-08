- Ahoi Hanse Sail - lancio di un popolare festival marittimo

La Presidente del Consiglio della Meclemburgo-Pomerania Anteriore Manuela Schwesig (SPD) apre la 33ª Hanse Sail giovedì (ore 16:00) a Warnemünde. Fino a domenica, si aspettano centinaia di migliaia di visitatori a Rostock e Warnemünde per questo festival marittimo. Più di 100 navi tradizionali saranno esposte lungo i moli e in mare, tra cui, per il terzo anno consecutivo, la nave scuola a vela della Marina tedesca "Gorch Fock", che è la nave tradizionale più grande di quest'anno con circa 90 metri. Questo anno's Sail presenta un programma con più di 200 artisti su 20 palchi dal porto della città, attraverso il nuovo mercato, alla spiaggia di Warnemünde. La Hanse Sail si tiene annualmente nel secondo fine settimana di agosto dal 1991.

