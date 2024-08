- Agricoltura tra siccità e forti piogge

Negli ultimi anni, la grave siccità ha spesso ridotto i raccolti dell'agricoltura bavarese - quest'anno, però, ha piovuto spesso e abbondantemente. Non si tratta di una contraddizione, ma piuttosto di una parte di ciò che ci si può aspettare, ha detto Peter Doleschel, direttore dell'Istituto per la Produzione Vegetale e la Selezione delle Piante del Centro di Ricerca Agricola dello Stato della Baviera (LfL). "Entrambi mettono alla prova l'agricoltura e la società."

Allora, cosa si può fare? "Un passo cruciale per mitigare i danni è la gestione attenta e adeguata dei terreni agricoli", ha detto Doleschel. Il terreno dovrebbe essere coperto il più possibile per proteggerlo dall'erosione e permettere all'acqua piovana di infiltrarsi. Questo consente di trattenere l'acqua nel terreno per le piante e di prevenire il deflusso. Inoltre, nella pianificazione delle colture, è importante considerare se il campo è in pendenza e lavorare di conseguenza per prevenire l'erosione.

L'irrigazione principalmente per pochi raccolti

Per creare "percorsi sicuri" per l'acqua di deflusso, i classici fossati di drenaggio nei campi potrebbero essere erbosi ("canali erbosi").

E per gli anni secchi? A causa dei costi elevati della tecnologia di irrigazione e delle pratiche restrictive per il prelievo dell'acqua, l'irrigazione rimane principalmente per colture perenni come il vino, la frutta o il luppolo, o per colture ad alto valore come gli ortaggi o le patate.

Una particolare sfida in Baviera è il paesaggio - i campi sono relativamente piccoli e la proprietà è spesso suddivisa tra molti proprietari. I singoli agricoltori non possono implementare queste misure da soli, ha detto l'esperto. Le procedure pubbliche coordinate dai direttori dello sviluppo rurale potrebbero essere una soluzione.

Le pesanti alluvioni nel sud della Baviera nel giugno scorso hanno colpito duramente l'agricoltura. Ci sono state perdite parziali del raccolto. "Le forti piogge e le alluvioni all'inizio di giugno hanno causato danni significativi alle colture. Grandi aree di pascolo, grano, mais o patate sono rimaste sommerse per giorni", ha sottolineato la ministra dell'Agricoltura Michaela Kaniber (CSU) durante il tradizionale tour stampa del raccolto dello scorso mese.

Il Rapporto sul raccolto del 2024 dell'agenzia statale ha nuovamente evidenziato le condizioni meteorologiche fino al raccolto: le forti piogge sono iniziate alla fine di maggio, "inzuppando completamente i terreni". Il tempo instabile ha anche interrotto ripetutamente il raccolto in estate.

Ricerca sull'agricoltura in zone aride

Vi sono diversi trial e progetti in corso presso l'agenzia statale per esplorare come l'agricoltura bavarese possa diventare più resistente ai futuri cambiamenti climatici. A Schwarzenau, in Franconia, c'è un nuovo centro di ricerca per l'agricoltura in zone aride. Qui, ad esempio, si stanno testando tipi alternativi di colture per la loro idoneità: "Con le

Leggi anche: