- Agricoltura principale fonte di reddito degli agricoltori di MV

Agricoltori nello stato di Mecklenburg-Vorpommern guadagnano principalmente il loro sostentamento attraverso l'agricoltura e la coltivazione dei campi. Secondo l'indagine sulla struttura agraria dell'Ufficio statistico di stato per l'anno 2023, circa l'82% delle 4.750 aziende agricole dello stato si concentrano su questo settore. La coltivazione dei cereali e del colza, nonché la produzione di mangimi per animali, sono predominanti, così come la coltivazione del mais per la produzione di biogas, un'altra colonna portante delle aziende agricole.

Mentre il numero di aziende agricole è cresciuto del 10% a 2.380 dal 2020, il numero di aziende che allevano bovini da latte, bestiame da ingrasso o maiali è diminuito negli anni. Secondo le statistiche, questi hanno contribuito solo per il 12% in valore alla produzione agricola in MV lo scorso anno. 470 aziende, ovvero circa una su dieci, combinano ancora agricoltura e allevamento sotto lo stesso tetto.

Il numero di bestiame in MV è diminuito significativamente rispetto al 1989, con il numero di bovini che è diminuito di due terzi da quasi 1,3 milioni a 457.000 e il numero di maiali che è diminuito dell'80% a 568.000. Tuttavia, secondo le statistiche, il numero di polli e tacchini è aumentato nel nord-est.

L'agricoltura biologica, secondo l'indagine sulla struttura agraria, è in aumento e ora è gestita da 1.150 aziende, il 24% delle aziende agricole dello stato. Tuttavia, queste sono spesso aziende relativamente più piccole, che insieme coltivano circa 200.000 ettari, ovvero circa il 15% della terra agricola.

Altre specie animali, come capre o pecore, hanno una presenza più piccola nelle aziende agricole di Mecklenburg-Vorpommern, contribuendo a una piccola percentuale della produzione totale di valore. Nonostante il calo del numero di bestiame tradizionale, c'è un crescente interesse tra alcuni agricoltori della regione a diversificare le attività agricole con animali alternativi, come gli alpaca o gli emù.

