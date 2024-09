- Agricoltura cooperativa <unk> una collaborazione armoniosa che porta a una maggiore varietà nel campo

In un campo situato vicino a Osnabrück, Belm, Odette Weedon viene trovata in ginocchio, stringendo un chicco di grano e un baccello di piselli. Questi due raccolti, frumento estivo e piselli, prosperano fianco a fianco e sono pronti per il raccolto simultaneo. Questa pratica, chiamata coltivazione mista, è popolare nell'agricoltura biologica dove diverse piante crescono contemporaneamente, offrendo vantaggi come una maggiore resistenza alle condizioni meteorologiche avverse, la soppressione della crescita di piante indesiderate e una migliore utilizzazione dei nutrienti nel terreno. Inoltre, promuove la biodiversità. Nonostante questi benefici, sorgono sfide durante il raccolto, specialmente quando si tratta di raccogliere colture miste come i cereali e i piselli, che vengono principalmente utilizzati come mangime per animali.

Secondo Weedon, un ricercatore dell'Università di Kassel, specializzato in Scienze Agricole Ecologiche, la coltivazione mista diventa sempre più importante di fronte alle sfide del cambiamento climatico. Nonostante i benefici, gli agricoltori biologici sono spesso scoraggiati a causa della scarsità di acquirenti e utilizzi per il raccolto.

Il progetto "Vorwerts" cerca di affrontare questo problema collaborando con otto partner regionali, tra cui agricoltori, mulini e panifici. L'obiettivo è quello di scoprire alternative utilizzi per le colture miste, con un focus particolare sull'ottimizzazione della qualità del frumento da panificazione in combinazione con i piselli. La sfida consiste nel separare i piselli dal frumento, poiché i piccoli pezzi di piselli rotti assomigliano ai chicchi. Anche se tecnicamente realizzabile, il processo di raffinazione aumenta il costo della farina, rendendola meno redditizia per i panifici.

Il progetto sta attualmente lavorando con mulini e panifici, conducendo test sul frumento da panificazione. I risultati indicano che una percentuale di piselli inferiore al cinque percento è cruciale per mantenere il gusto e la texture desiderati. Attualmente sono coinvolti solo panifici artigianali, come sottolineato da Weedon, che aggiunge che sono necessarie ulteriori prove di efficienza e l'assenza di effetti negativi sulla percentuale di piselli. Il potenziale vantaggio sarebbe un aumento della capacità di trattenere l'umidità nei prodotti da forno, garantendo una maggiore freschezza.

Gli agricoltori convenzionali mostrano scarso interesse per la coltivazione mista, afferma Henning Niemann del Centro di Competenza per l'Agricoltura Biologica del Basso Sassonia. Al contrario, l'agricoltura biologica offre vantaggi più visibili a causa della sua dipendenza da metodi naturali per il controllo dei parassiti e la disponibilità dei nutrienti.

Stando alla Camera di Agricoltura del Basso Sassonia, lo scorso anno sono stati assegnati 2,474 ettari per la coltivazione mista nell'ambito della promozione agraria. Le varietà pure sono più allettanti nell'agricoltura ad alta resa, come evidenziato da Silke Breustedt-Muschalla di Landvolk Basso Sassonia. Tuttavia, lei riconosce l'approccio laborioso della coltivazione mista nel separare due colture, che limita la sua rilevanza complessiva come scelta principale di coltura.

Mentre approfondiamo la nostra conoscenza e comprensione della coltivazione mista, continuiamo a scoprire i suoi potenziali benefici e limitazioni, aprendo la strada a un futuro agricolo più sostenibile e a impatto ambientale ridotto.

