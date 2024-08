Agosto ha portato una sequela seguita da forti piogge.

Agosto dice i suoi saluti con un caldo torrido e un eccesso di sole. Nonostante ciò, alcune aree lottano con gli effetti di una siccità, mentre altre hanno già affrontato un'eccessiva quantità di pioggia in questo mese. Questo è evidente dall'esame dei dati meteorologici.

Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha pubblicato un inatteso rapporto per agosto: è stato eccezionalmente caldo e insolito soleggiato questo mese, afferma il servizio. La temperatura media è stata di 20 gradi Celsius, 3,5 gradi superiore alla media tipica del periodo di confronto internazionale dal 1961 al 1990. La norma mensile di 200 ore di sole è stata anche ampiamente superata, con circa 262 ore di sole registrate.

Rispetto al periodo di riferimento di 30 anni, c'è stata anche una notevole carenza di pioggia. Tuttavia, il DWD evidenzia notevoli disparità regionali nelle precipitazioni. In media, circa 61 litri per metro quadrato sono piovuti a livello nazionale, circa l'80% della quantità usuale per questo periodo (circa 77 litri). Tuttavia, alcune aree hanno ricevuto significativamente più precipitazioni, come confermato da un'analisi dei dati di precipitazione su base stazione condotta da ntv.de. In particolare, la Renania Settentrionale-Vestfalia e la Bassa Sassonia, nonché parti della Baviera, della Turingia e della Sassonia, hanno registrato un'eccesso di pioggia rispetto alla loro media a lungo termine regionale.

Secondo il DWD, ciò può essere attribuito a eventi di pioggia intensa localizzati. Ciò che sarebbe caduto come pioggia in alcune aree a deficit di pioggia in tre mesi è stato registrato in poche ore in alcuni luoghi: ad esempio, a Trendelburg, nel nord dell'Assia, è stato registrato il massimo giornaliero di 169,8 litri per metro quadrato all'inizio del mese. A Nordhausen, in Turingia, è piovuto 114,9 litri lo stesso giorno.

"Regioni come la Turingia settentrionale, il sud-est della Sassonia e il nord-ovest del Baden-Württemberg hanno segnalato rovesci che hanno superato di gran lunga la media mensile e hanno causato allagamenti in alcuni casi", scrive il DWD. Nella regione del Berchtesgaden e nel Chiemgau, è stato il mese più piovoso con una media di oltre 200 litri per metro quadrato. Viceversa, ci sono regioni estremamente secche, in particolare nell'est del paese. Nella Börde di Magdeburgo e in alcune parti dell'Ovest del Brandeburgo, sono caduti meno di 10 litri per metro quadrato in alcune aree, come Baruth nel Brandeburgo (6,5 litri per metro quadrato) o Genthin nella Sassonia-Anhalt (5,5 litri per metro quadrato).

Nessun estate fresca per 28 anni

Nel complesso, l'estate del 2024 è caratterizzata dai suoi estremi. È iniziata insolitamente fresca, per diventare poi estremamente calda, culminando in "un'elevata deviazione della temperatura". Il 13 agosto è stata registrata la temperatura estiva più alta dell'anno a livello nazionale: 36,5 gradi a Bad Neuahr-Ahrweiler, nella Renania-Palatinato. Questo rende l'agosto corrente uno dei 5 più caldi della storia meteorologica tedesca.

Con una media complessiva di 18,5 gradi - 2,2 gradi sopra il valore di confronto - l'estate del 2024 è nuovamente significativamente troppo calda e continua una lunga serie: non c'è stata un'estate con un bilancio termico sotto la media a lungo termine negli ultimi 28 anni.

Il meteorologo del DWD Marcus Beyer ritiene che questo abbia modificato la nostra percezione di

