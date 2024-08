- Agio colpito a gamba - 26 anni ferito gravemente

Un uomo è sospettato di aver gravemente ferito un 26enne con un'ascia a Mönchengladbach. Un 39enne ha riportato lievi ferite nell'incidente della sera di sabato, come riferito dalla polizia.

Secondo le indagini in corso, due gruppi hanno avuto un litigio nella zona di Platz der Republik nel distretto di Hardterbroich-Pesch. Quando la situazione è sembrata degenerare, un 39enne ha cercato di intervenire. Uno dei partecipanti è stato accusato di averlo colpito al braccio con la propria borsa, causando un taglio e costringendolo a ritirarsi.

Successivamente, l'aggressore è stato accusato di aver tirato fuori un'ascia dalla borsa e di aver colpito il 26enne alla gamba. Il sospetto e altri uomini del suo gruppo sono poi fuggiti dalla scena. Entrambe le vittime sono state portate in ospedale in ambulanza.

La polizia ha sequestrato un'ascia lasciata sulla scena del crimine. I primi tentativi di ricerca del sospetto sono risultati infruttuosi. La polizia sta indagando per lesioni gravi e cerca testimoni.

L'incidente a Platz der Republik a Mönchengladbach viene investigato come caso di lesioni gravi a causa dell'uso di un'ascia in un crimine. La polizia esorta chiunque abbia assistito all'aggressione a farsi avanti come testimone.

