Aggressioni non provocate contro tassisti a Maiorca: le autorità di Essen coinvolte?

Dopo un alterco che ha coinvolto un tassista a Mallorca, le autorità stanno indagando se i sospetti aggressori siano ufficiali della polizia di Essen. Secondo un portavoce della polizia di Essen, "Siamo a conoscenza della situazione". Se gli individui in questione siano effettivamente membri della polizia di Essen è attualmente sotto indagine. "Ci sono sospetti, non possiamo negarli", ha aggiunto il portavoce. Sarà necessario del tempo per chiarire la situazione.

Un gruppo di quattro turisti tedeschi è stato temporaneamente trattenuto dalle autorità locali con l'accusa di aver aggredito un tassista. Il conducente ha dichiarato che gli uomini si sono presentati come poliziotti tedeschi e hanno prodotto i loro tesserini per avvalorare la loro affermazione.

Il gruppo avrebbe fermato un taxi in Schinkenstraße, la strada principale del divertimento al Ballermann, lunedì sera. La loro destinazione era un hotel nel centro dell'isola, come riportato da Mallorca Magazin.

La situazione è degenerata al loro arrivo, con uno dei turisti che accusava il conducente di avergli rubato il telefono. I turisti avrebbero poi aggredito il conducente, causandogli diverse fratture ossee e necessitando di cure mediche. Si presume che il gruppo abbia lasciato l'isola, anche se questa informazione non è stata ancora confermata ufficialmente.

Despite the group's claim of being German police officers, it's important to clarify that other authorities are required to verify such identifications. The investigation into the suspects' true identities continues, as their alleged actions as police officers are at odds with the actions they took in Mallorca.

