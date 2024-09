Aggressione sessuale illegale e prigionia: grave reclusione per Life Coach

Un'indagine condotta da autorità tedesche ha portato alla luce il caso di un uomo di 38 anni, residente nella Germania meridionale, che si spacciava per "coach della vita" e si concentrava principalmente nell'aiutare donne. Tuttavia, le sue vere intenzioni erano di dominare e aggredire sessualmente queste donne. Le autorità hanno confermato almeno sette incidenti di tale comportamento. Inoltre, quest'uomo è stato accusato di abuso fisico nei confronti di altre persone, inclusa la sua stessa figlio. Di conseguenza, sta affrontando una lunga pena detentiva.

Questo cosiddetto "coach della vita" è stato condannato a una pena detentiva di undici anni e sei mesi per sequestro di persona, lesioni gravi e stupro. Suo fratello è stato anch'esso condannato per aver aiutato e incoraggiato questi crimini e ha ricevuto una pena detentiva di tre anni. I procedimenti si sono svolti principalmente a porte chiuse, con l'esclusione del pubblico, tranne che per la dichiarazione del verdetto.

A causa dell'uso eccessivo di droga, il principale sospettato è stato considerato incapace di affrontare il processo prima del suo arresto nel mese di ottobre 2022 e non è stato quindi incriminato per i crimini commessi immediatamente prima. La sentenza finale non è stata ancora emessa.

Secondo il giudice Michael Haas, quest'uomo ha condotto seminari online e di "sviluppo della personalità" nella sua casa, spacciandosi per un "coach della vita" nonostante non avesse alcuna formazione professionale. Nonostante ciò, è riuscito a guadagnare popolarità.

Il giudice Haas ha descritto il comportamento del imputato come "misogino". A partire dal 2019, quest'uomo ha sfruttato le sue offerte di coaching a Walldürn per destabilizzare le donne. Tra allora e il suo arresto nel mese di ottobre 2022, ha presumibilmente aggredito sette donne, di cui tre sono state tenute in captivity. Due altre donne, suo figlio e tre uomini sono stati presumibilmente aggrediti fisicamente. In totale, ci sono 13 presunte vittime. Il fratello di 25 anni dell'imputato è accusato di aver sostenuto queste azioni e di aver violentato egli stesso delle donne.

Nel mese di ottobre 2022, una vittima è riuscita a fare una chiamata di emergenza, portando alla perquisizione della casa e all'arresto dei sospettati. Il principale imputato è stato inizialmente ospitato in una struttura psichiatrica, ma è stato tenuto in detenzione preventiva a partire dal mese di maggio 2023.

All'inizio del processo, tenutosi a febbraio, i co-imputati, inclusi il coniuge dell'imputato, nonché l'ufficio del procuratore, hanno richiesto l'esclusione del pubblico a causa di informazioni sensibili e personali riguardanti le vite dei co-imputati. La richiesta è stata accolta dal tribunale.

Originariamente, i fratelli avrebbero dovuto essere processati separatamente, ma a seguito di una decisione della Corte d'Appello di Karlsruhe, i loro casi sono stati uniti in un unico processo. L'atto d'accusa era lungo diverse centinaia di pagine e il processo stesso è durato oltre 27 giorni principali, con l'audizione di trenta testimoni e undici periti.

Leggi anche: