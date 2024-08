Aggressione individuale a una donna di 36 anni su una strada pubblica, infliggendo ferite da pugnale.

Al centro di Berlino, un individuo di 50 anni ha preso in mano la situazione su un marciapiede cittadino. Il suo obiettivo era una madre di tre figli di 36 anni, portando a un violento confronto. Purtroppo, lei è deceduta in seguito alle ferite riportate in ospedale quella stessa notte. Le autorità stanno ancora lavorando per scoprire il movente sottostante a questo tragico incidente.

Come riportato da "Bild", la polizia sta considerando la possibilità che la violenza domestica abbia giocato un ruolo in questo incidente. Entrambi il sospetto e la vittima condividono la nazionalità libanese, come confermato da Sebastian Büchner, portavoce della procura di Berlino.

Tuttavia, circolano voci che ci potrebbe essere un legame con dispute legate a clan dietro il crimine. Circa 50 persone si sono riunite fuori dal Benjamin-Franklin-Campus della Charité, dove la vittima ha subito un intervento chirurgico, secondo il portale T-Online. Büchner si è astenuto dal commentare questa possibilità, ma ha ammesso di non essere stato in grado di confermare un legame con un clan.

Il colpevole è stato catturato immediatamente sulla scena del crimine. Le indagini sono state quindi affidate a una squadra omicidi della Polizia Criminale di Stato e alla procura.

Le indagini sull'incidente hanno portato le autorità a esaminare se le azioni cadano sotto le categorie di omicidio o omicidio colposo. La riunione fuori dall'ospedale suggerisce un coinvolgimento più profondo della comunità in questo tragico evento.

