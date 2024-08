Aggressione domestica: il boscimano si ammala di zoccola

Il Ministro della Giustizia Marco Buschmann considera i braccialetti elettronici un potenziale strumento nella lotta contro la violenza domestica. È aperto all'idea, come condiviso con Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), ma li considera ancora una responsabilità dello stato. Ha suggerito che le regolamentazioni potrebbero essere implementate all'interno della legge sulla protezione dalla violenza domestica, ha dichiarato. In sostanza, i braccialetti elettronici tracciano la posizione del portatore e, in caso di violazione dell'ordine restrittivo, le autorità vengono informate se qualcuno si avvicina troppo alla residenza della vittima.

In caso di violenza domestica, le forze dell'ordine locali sono di solito il primo punto di contatto. Tuttavia, sono gli stati a sovrintendere alla legge sulla polizia, quindi devono prendere la decisione iniziale sull'implementazione dei braccialetti elettronici nella loro politica, ha spiegato Buschmann. Aveva precedentemente discusso la prospettiva di un intervento federale dopo la Conferenza dei Ministri dell'Interno di giugno. Le attuali modifiche alla legge sulla custodia dei minori e sui procedimenti familiari prevedono ulteriori tutele contro la violenza domestica. Per gli ordini a lungo termine, potrebbe essere vantaggioso coinvolgere i tribunali per le famiglie, ha suggerito, e sta attualmente esaminando la fattibilità della legislazione federale in tal senso.

Secondo le statistiche dei crimini della polizia, un numero record di 256.276 individui ha subito violenza domestica lo scorso anno - un aumento del 6,5% rispetto al 2022. C'era già stato un aumento di oltre l'8% nel 2021 rispetto all'anno precedente.

Di recente, l'Assia ha proposto una risoluzione del Bundesrat sull'uso dei braccialetti elettronici in caso di violenza domestica. Il ministero della Giustizia dello stato suggerisce che l'uso dei braccialetti dovrebbe essere stabilito nella legge federale sulla protezione dalla violenza domestica. Il ministro della Giustizia dello stato Christian Heinz ha notato: "Attualmente, solo la protezione temporanea e provvisoria per le vittime di violenza domestica attraverso i braccialetti elettronici è permessa secondo le leggi sulla polizia degli stati. Tuttavia, questa protezione dura solo fino all'adozione di misure giudiziarie".

